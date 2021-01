Parlare di uscita di GTA 6 agli albori del 2021 è un qualcosa di molto azzardato. Non esistono infatti prove che Rockstar Games abbia in cantiere lo sviluppo del nuovo capitolo del franchise. Nonostante di indiscrezioni, nel corso delle ultime settimane, ne siano arrivate diverse.

Per il momento bisogna quindi navigare a vista, nella speranza che qualche notizia ufficiale arrivi dagli addetti ai lavori. Che però, c’è da dirlo, storicamente non si sono mai dimostrati essere particolarmente chiacchieroni in merito al materiale in fase di produzione.

C’è però chi non è altrettanto parsimonioso in termini di rumor, e chiaramente la rete non perde occasione a captare tutto quanto possa portare speranza ai fan.

Uscita GTA 6 nel corso dell’anno?

L’uscita di GTA 6 potrebbe quindi essere effettivamente dietro l’angolo? A infiammare la community ci pensano le dichiarazioni del produttore musicale Chico Kan. I tweet condivisi attraverso il suo account mostrano come ci sia stato un’interessante scambio di mail con Rockstar Games. Il tutto per un coinvolgimento attivo in progetti legati al 2021.

Impossibile quindi frenare la macchina dell’hype che immancabilmente si è messa in moto, alimentando le speranze dei fan di vedere un’uscita di GTA 6 nel corso di quest’anno. Non ci sono chiaramente conferme in merito a ciò, ed è anche difficile ipotizzare una cosa del genere a dirla tutta.

I precedenti hanno infatti evidenziato come il publisher responsabile della distribuzione dei capitoli della serie cominci il lavoro di promozione a distanza di parecchio tempo dall’uscita effettiva. Si prenda per esempio il “recente” Red Dead Redemption 2, la cui marcia d’avvicinamento alla release è durata un bel po’ di tempo.

Possibile quindi che il 2021 possa essere l’anno dell’annuncio, con il tutto che potrebbe quindi concretizzarsi, nella migliore delle ipotesi, nel 2022. Con GTA Online, che sbarcherà anche su console next gen, che fungerà da succulento antipasto per una portata di primissim’ordine.

Fonte