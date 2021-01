Papa Francesco fa saltare Barbara D’Urso domenica 10 gennaio su Canale5: il ritorno di Live – Non è la D’Urso slitta di una settimana per lasciare spazio all’intervista che il Pontefice ha rilasciato in esclusiva mondiale al Tg5, trasmessa in access prime time.

Papa Francesco fa saltare Barbara D’Urso

L’intervista del Papa va in onda alle ore 20.40 di domenica 10 gennaio su Canale 5, subito dopo il telegiornale della sera, aprendo una serata interamente dedicata a Bergoglio e al suo Pontificato, dopo un anno in cui lo stesso Francesco è stato un punto di riferimento per fedeli e laici nel dramma della pandemia.

L’intervista a Papa Francesco fa saltare Barbara D’Urso

Papa Francesco ha parlato in esclusiva con il giornalista Fabio Marchese Ragona, in un’intervista realizzata nella residenza Santa Marta in Vaticano, in cui il Pontefice vive sin dal suo insediamento in Vaticano. Ha affrontato vari temi nel colloquio registrato per il Tg5: dall’emergenza Covid al vaccino appena arrivato, dai disordini negli Stati Uniti alla politica, passando per temi che incrociano questioni etiche e morali come l’aborto. Bergoglio ha raccontato anche com’è cambiata la sua vita a causa della pandemia da Coronavirus.

Papa Francesco fa saltare Barbara D’Urso per l’intera serata

Dopo l’intervista, la prima serata di Canale5 resta dedicata al Papa: non ci sarà, infatti, il previsto appuntamento con Barbara D’Urso per il ritorno del suo contenitore domenicale Live – Non è la D’Urso, che lascia spazio alla programmazione del film Mediaset Chiamatemi Francesco – il Papa della Gente. La pellicola racconta la storia personale e spirituale di Jorge Mario Bergoglio, figlio di immigrati italiani in Argentina, ripercorrendone la formazione, il percorso verso la vocazione, l’attività sacerdotale e infine la nomina a Papa nel 2013. Un commento speciale curato dal Tg5, al termine del film, approfondirà il dibattito sulle parole del Pontefice, con Cesara Buonamici ed alcuni ospiti in studio.

L’annuncio del cambio di programmazione è arrivato solo due giorni prima del previsto ritorno in tv di Barbara D’Urso dopo la pausa festiva. La prima puntata del 2021 di Live – Non è la D’Urso andrà in onda domenica 17 gennaio.