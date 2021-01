Gli appassionati Apple e la stessa compagnia di Cupertino guardano già al futuro del settore mobile. Futuro che fa naturalmente rima con iPhone 13, prossima scontata evoluzione degli amati melafonini. Nonostante il 2020 sia stato segnato dal lancio di iPhone 12 e di tutte le sue varianti – vale a dire Mini, Pro e Pro Max -, il reparto di ricerca e sviluppo del colosso californiano non può adagiarsi sugli allori, e sta di conseguenza lavorando per progettare e assemblare il device successivo.

Sono tante le indiscrezioni trapelate in rete su iPhone 13 nelle ultime settimane. E la giornata di oggi, 9 gennaio, non fa di certo eccezione, riferendo diverse e interessanti informazioni per gli smartphone in uscita nel corso del 2021. In particolare, pare che coni i nuovi melafonini Apple sia pronta ad optare per uno spessore maggiore. Stando anche a quanto riportato dai celebri portali hi-tech MacRumors e 9to5Mac, l’altezza e la larghezza dei dispositivi dovrebbero restare le stesse dell’attuale generazione, ma come già detto presentare una leggera variazione in termini di spessore – che aumenterebbe di appena 0,26 mm.

Sempre a sentire le fonti, iPhone 13 dovrebbe andare a sedurre quest’anno i potenziali acquirenti con un design molto simile a quello degli smartphone di Apple che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare negli ultimi mesi. Vien da sé che, almeno allo stato attuale, non si prevedono grandi stravolgimenti estetici per i melafonini del futuro. Una novità in termini squisitamente di design potrebbe però essere rappresentata dall’introduzione di un notch di dimensioni più piccole, proprio come richiesto a gran voce dai fan. A quanto pare, la società capitanata da Tim Cook sarebbe finalmente riuscita a ridurre le dimensioni della camera TrueDepth. Non solo, a chiudere le voci di corridoio vi è quella che vorrebbe un qualche possibile cambiamento a livello di design del modulo fotocamere posteriore, a cui potrebbe essere aggiunto uno strato realizzato in vetro.