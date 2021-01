Il 2021 di Nintendo Switch pare piuttosto luminoso. Non solo per la possibile uscita di una edizione Pro della console ibrida made in Kyoto, ma pure per il debutto di diversi titoli di spessore. Tra questi spicca Monster Hunter Rise, nuova iterazione della celebre saga Capcom in esclusiva sui lidi Nintendo, e il cui lancio è stato fissato dal gigante di Osaka al prossimo 26 marzo.

Mancano ancora diversi mesi al grande giorno, ma le ultime notizie parlano già di un videogame appassionante e particolarmente avvincente, in cui i cacciatori di mostri potranno brandire diverse armi per portare avanti avventure che, almeno in questo caso, strizzano l’occhio a meccaniche più vicine a quelle degli action game. Senza però rinunciare a quei tecnicismi veri e propri marchi di fabbrica per il franchise creato dagli stessi autori di Resident Evil e Street Fighter. Non solo, al momento in cui vi scrivo Monster Hunter Rise è preordinabile sulle pagine di Amazon italia, per altro in sconto.

Offerta Monster Hunter Rise - Nintendo Switch In questo gdr d'azione potrai affrontare temibili mostri e raggiungere...

Tutte le aree di combattimento disponibili all'interno delle mappe di...

Il sito di eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos propone infatti Monster Hunter Rise per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite in pre-order a 49,98 euro, contro i precedenti 59,99 euro. Di conseguenza, come potete verificare voi stessi collegandovi a questo indirizzo o in alternativa utilizzando il box prodotto presente poco più in alto in questo stesso articolo, il prezzo pieno è stato tagliato del 17%. Non male per una produzione videoludica che sarà disponibile per il popolo geek solo fra poco più di due mesi. Nel frattempo, i più impazienti possono scaricare una demo gratuita del gioco direttamente da Nintendo eShop, grazie alla quale è possibile testare quattro missioni, oltre ad avere un assaggio dei nuovi mostri e delle nuove meccaniche. tra queste ultime spiccano in particolare gli Insetti Filo, utilissimi per spostarsi liberamente tra le varie zone di caccia..