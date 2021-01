Mancano due giorni alla presentazione della OnePlus Band, il primo indossabile del produttore cinese, che ha deciso di lanciarsi nel segmento prima con un dispositivo economico, per poi volare più in alto con un vero smartwatch, completo di ogni funzione. Il team aziendale ha confermato sui propri canali social la data di presentazione della OnePlus Band, prevista per lunedì 11 gennaio alle ore 11 locali (ore 6.00 italiane). Le caratteristiche di cui la smartband dovrebbe equipaggiarsi sembrano non essere affatto male: schermo touch AMOLED da 1.1 pollici, certificazione IP68 che ne attesta la resistenza ai liquidi per poterla utilizzare anche durante le sessioni di nuoto, batteria con autonomia fino a 14 giorni con un solo ciclo di ricarica (un must-have se si vuole avere successo in questo campo), tracciamento della qualità del sonno, 13 modalità di allenamento diverse, monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24, rivelamento dell’ossigenazione del sangue.

La smartband sarà anche in grado di sincronizzare le notifiche dello smartphone cui è associato, e di gestire tutte quante le interazioni disponibili. Peculiare anche il suo design, non di forma ovale o sferica, ma leggermente rettangolare con angoli smussati (davvero molto carina da guardare, bisognerà poi vedere al polso l’effetto che fa). Pur debuttando in primis nel mercato indiano, la OnePlus Band arriverà senz’altro anche in Europa, probabilmente ad un prezzo che non andrà oltre i 40 euro.

Naturalmente è ancora tutto da vedere, non è detto che le specifiche tecniche della OnePlus Band siano per filo e per segno quelle sopra descritte: potrebbero anche esserci delle variazioni, pertanto sarebbe opportuno aspettare la presentazione ufficiale per poter tirare poi le somme con cognizione di causa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.