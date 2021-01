L’ingresso di Jasmine Carrisi a Verissimo è segnato dalla note di Ego, il singolo con il quale la figlia d’arte si è lanciata nel mondo della musica. Sfoggia un sorriso smagliante, Jasmine, mentre si muove verso il salotto di Silvia Toffanin per raccontare il suo quotidiano.

Il focus è principalmente sulla sua famiglia. Inevitabilmente Carrisi è un cognome che fa rima con buona parte della musica italiana. Il padre, Al Bano, è una delle voci più amate del Belpaese e per questo la giovanissima Jasmine racconta che talvolta risente del grande rumore mediatico mosso dalla stampa nei confronti della sua famiglia. “Spesso sono notizie non vere”, racconta con un riferimento ad alcuni momenti di tensione vissuti a scuola.

Come può fare trap la figlia di Al Bano? “Lui è molto moderno“, spiega Jasmine Carrisi a Verissimo raccontando che suo padre è in grado di apprezzare anche i dischi di Massimo Pericolo. La trap è ormai ufficialmente entrata nella grande famiglia di Cellino San Marco a partire dagli anni in cui il cantautore andava a prendere i figli a scuola. Jasmine metteva la trap in macchina e lui restava in silenzio, ma ascoltava.

La ascolta, in realtà, da quando lei stessa gli ha regalato un’incisione in cui cantava Nel Sole per i suoi 70 anni. Silvia Toffanin fa sentire quell’incisione al pubblico e scopriamo il lato più tenero di Jasmine. La giovane promessa aveva 12 anni, quella volta, e da quel momento ha scoperto la sua passione per la musica. “Così tutti capiscono che l’ho sempre amata”, tuona con un po’ di stizza Jasmine per mettere a tacere gli haters.

Oggi Jasmine Carrisi, a Verissimo, confessa che vorrebbe far duettare Al Bano con un trapper famoso agganciandosi a ciò che la lettera di suo padre dice in esclusiva ai microfoni di Silvia Toffanin: “Sei una meravigliosa figlia trap”. Riuscirà nell’intento?