In finale di Supernatural 14 vi da appuntamento oggi, 9 gennaio, su Rai4 a partire dalle 19.50 circa. Ad andare in onda questa sera saranno gli ultimi due episodi della stagione, ovvero il 19 e il 20 dal titolo, rispettivamente “Jack nella scatola” e “Moriah” in cui per Sam e Dean è arrivato il momento di chiudere i conti con questa stagione e pensare a quella che chiuderà la serie in molto definitivo (già andata in onda negli Usa).

In molti si chiedono quando Rai4 manderà in onda il seguito ma, fino a quel momento, non ci rimane che attendere questi ultimi due episodi in cui Sam e Dean si ritroveranno davanti ad un terribile dilemma nato proprio dall’ennesima perdita e dall’addio alla madre, ma fino a dove si spingeranno per il dolore e la voglia di vendetta?

ATTENZIONE SPOILER!

Sarà un insieme di decisioni a mettere fine alla penultima stagione lasciando i fan senza fiato fino alla prossima e sconvolgendo la vita di tutti per via del ritorno di Chuck pronto a consegnare ai due fratelli una pistola in grado di uccidere Jack ma trascinando con sé anche colui che premerà il grilletto. E allora a chi toccherà questo ennesimo, ultimo, sacrificio?

Ecco lo sneak peek dell’episodio 19 di Supernatural 14:

In questi ultimi episodi di Supernatural 14, in un primo momento i due fratelli sembravano pronti a premere il grilletto ma quando si sono resi conto che non avrebbero ottenuto quello che volevano si sono tirati indietro indisponendo Chuck che, alla fine ucciderà lui stesso Jack con un semplice schiocco delle dita. I colpi di scena però non finiranno qui perché sarà Sam a mettere in atto un ulteriore colpo di scena destinato a cambiare la vita di tutti tra apocalisse zombie e orde di anime richiamate dall’inferno.

Ecco il promo del finale di stagione: