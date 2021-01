Francesco Monte a Sanremo 2022? Possibile. Sicuramente ci riproverà, dopo l’esclusione a Sanremo 2021. Lo annuncia a Verissimo, in un’intervista con Silvia Toffanin in onda su Canale 5 sabato 9 gennaio.

Entra cantando negli studi di Verissimo, svelando il suo lato musicale, quello che sta emergendo solo di recente. Francesco Monte infatti parte da Uomini E Donne, dove è un tronista del team di Maria De Filippi alla ricerca dell’amore; poi partecipa al Grande Fratello Vip.

Dà spazio alla musica solo successivamente. Il suo primo singolo è Siamo Già Domani e per il Festival di Sanremo 2021 presenta in gara Andiamo Avanti. Supera le prime selezioni per la categoria delle Nuove Proposte ed arriva tra gli ultimi 60 ma poi viene scartato, tra le polemiche di chi non riesce ad ipotizzare un suo percorso dalla TV alla musica.

“Con la musica mi lascio andare”, dichiara a Verissimo. “La passione per la musica l’ho sempre avuta, avevo la fissa di riprodurre le voci delle band, mi allenavo in questo modo”, continua, ricordando episodi di quando era bambino. “Per paura non ho mai intrapreso la strada del canto”, aggiunge, ma di recente ha iniziato a studiare alcuni strumenti musicali.

Francesco Monte a Sanremo non ci rinuncia senza combattere e non ha intenzione di arrendersi. Ci riproverà sicuramente per provare ad essere in gara nel 2022, magari tra i Campioni.

Sul gettare la spugna dice: “Quando ricevo un no è esattamente il contrario anche se sono un tipo abbastanza orgoglioso. La mia intenzione è quella di riprovarci, magari l’anno prossimo mi presento tra i Big”, conclude.

Non tutti sanno che Francesco Monte ha sofferto di attacchi di panico, che ha combattuto in ogni modo possibile, anche con la terapia psicologica. L’attacco di panico rappresentava, nel suo caso, tutto ciò che stava comprimendo da anni e che provava a soffocare.