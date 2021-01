FBI 2 e Blue Bloods 10 in coppia su Rai2 a partire da oggi ma per le prossime settimane fino alla conclusione delle stagioni in corso, salvo cambiamenti. Dopo la pausa natalizia le due serie tornano in onda con un doppio rapimento che terrà impegnati i nostri protagonisti. L’appuntamento è fissato per questa sera, a partire dalle 21.10 con un primo episodio di FBI 2 e poi, subito a seguire, un singolo episodio di Blue Bloods 10.

Nell’episodio numero 13 di FBI 2 dal titolo Vendetta, il figlio di Dan Osborne, agente dell’FBI in pensione nonché amico di Isobel, viene improvvisamente rapito e la squadra si mette subito sulle sue tracce iniziando ad indagare nel passato del padre convinti che qualcosa possa essere legato alla sua attività. Potrebbe davvero trattarsi di un atto di vendetta compiuto da qualche criminale in passato, assicurato alla giustizia dal padre del ragazzo? I primi indizi lasciano pensare che le cose non si metteranno bene per Osborne e Isobel dovrà prendere suo malgrado una decisione molto sofferta e difficile.

Ecco il promo del nuovo episodio:

Subito dopo, andrà in onda un singolo episodio di Blue Bloods 10, il quarto della stagione, in cui Frank si ritrova faccia a faccia con un vecchio amico che potrebbe aver ucciso la moglie malata terminale. Quello che in un primo momento sembrava essere un suicidio si trasforma subito in qualcosa di diverso, ma cosa?

FBI 2 e Blue Bloods 10 tornano in onda sabato 16 gennaio con due nuovi episodi. Nel primo caso si tratterà dell’episodio numero 14 in cui un avvocato americano viene trovato morto a pochi passi dalla sua scorta privata, i due omicidi o le due morti sono legate? Le due vittime potrebbero nascondere lo stesso segreto e toccherà alla squadra capirlo in “Studio Gangster”. A seguire toccherà a Blue Bloods con “Il prezzo che paghi”, il quinto episodio, in cui un nuovo caso busserà alla porta di Frank.