Fabrizio Moro ad Amici 20, nella prima puntata del 2021. Il nuovo appuntamento con lo speciale pomeridiano in onda oggi, sabato 9 gennaio, è stato registrato qualche giorno fa e porta a cambiamenti importanti nella classe di Amici di Maria De Filippi.

Tutto parte con la sfida tra Arisa e Rudy Zerbi: i due docenti di canto non riescono proprio a trovare un punto di incontro sugli attuali concorrenti di canto seguiti dalla prof. Arisa. Zerbi non accetta i pareri della collega sui cantanti e le chiede di selezionare tra i suoi chi mettere in sfida.

Arisa non riesce a decidere il nome del cantante da mandare in sfida contro Ibla: la decisione di Zerbi è quindi quella di mandarli in sfida tutti e tre, su consiglio di Maria De Filippi.

I tre allievi di Arisa sono Kika, Arianna e Raffaele. Tutti e tre sono chiamati a disputare la sfida contro Ibla, che intende accedere al programma. Il peggiore dei quattro dovrà lasciare Amici 20 rinunciando per sempre alla possibilità di occupare un banco.

La sfida va in onda nella puntata di sabato 9 gennaio e porta all’esclusione di Kika, tra il dispiacere della concorrente e dei suoi compagni di classe. Ibla, quindi, ottiene la maglia di Amici ed entra a fare parte del programma a tutti gli effetti. In casetta, occuperà il posto di Kika.



L’ospite della puntata odierna è uno solo: Fabrizio Moro ad Amici 20 presenta un medley dei suoi successi e si esibisce con Portami Via e Il Senso Di Ogni Cosa.

Un cambiamento anche tra i banchi di ballo nella prima puntata di Amici 20 del 2021. In sfida il ballerino titolare Riccardo contro lo sfidante Alessandro che ottiene il banco per volontà dei tre docenti di danza, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, quest’ultima in collegamento da casa causa Covid-19. Lorella Cuccarini è infatti positiva al Coronavirus.