Joseph Capriati accoltellato dal padre: è successo nella serata di ieri, venerdì 8 gennaio, a Caserta. Capriati è un noto dj di fama internazionale e la scorsa estate ha duettato con James Senese.

La notizia di Joseph Capriati accoltellato dal padre raggiunge il web stamattina. Il gesto dell’uomo si deve ad una funesta lite conclusasi con una coltellata ai danni del figlio.

L’uomo di 61 anni è finito in manette ed è accusato di tentato omicidio; è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Caserta, intervenuta immediatamente dopo l’allerta dei conoscenti del dj.

Joseph Capriati è invece finito in ospedale ma le sue condizioni di salute non destano al momento particolari preoccupazioni: non è in pericolo di vita. Il dj, 33enne, è stato ricoverato d’urgenza nella serata di ieri.

Suo padre, artefice del folle gesto, è stato trasportato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La scorsa estate, di Joseph Capriati se ne era parlato molto grazie alla collaborazione con James Senese in New Horizons, brano che anticipava l’album Metamorfosi di Capriati. Disponibile dal 7 agosto, la collaborazione sorprendente tra il dj/producer Joseph Capriati e il sassofonista James Senese ha raggiunto il pubblico nazionale attraverso l’unione della tradizione e dell’innovazione in un univo brano inedito.

New Horizons era uno guardo verso orizzonti nuovi, come suggerito dal titolo. Nel pezzo convivono la produzione elettronica di Joseph Capriati, in un beat downtempo raffinato ed elegante e di grande impatto, con la tradizione e la maestria di un fuoriclasse come James Senese e del suo sax.

Oggi sul web si torna a parlare di Joseph Capriati per motivi che purtroppo non riguardano la sua musica ma la sfera personale. In seguito ad una lite, scaturita nella serata di ieri per futili motivi, Capriati è stato accoltellato da suo padre poco prima delle ore 22.00, quando al pronto soccorso è arrivato con una ferita da arma da taglio.

Dalle prime ricostruzioni sembra che, al termine della lite familiare, suo padre abbia preso un coltello da cucina per ferirlo.