Gli smartphone pieghevoli Samsung sono tra i più popolari del settore, e spesso finiscono per essere la scelta degli utenti che decidono di volerci investire i propri soldi. Inutile dirvi che simili prodotti spiccano anche per la loro fragilità, e che talvolta è proprio questo aspetto che poco convince gli acquirenti.

Come riportato da ‘androidpolice.com‘, alcuni possessori degli smartphone pieghevoli Samsung hanno evidenziato un dato finora passato sotto traccia: arrivano dalla Corea del Sud segnalazioni di un paio di utenti di Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Fold i cui schermi potrebbero aver riportato danni a causa del freddo. Le crepe comparse sui pannelli non risultano propriamente visibili, ma i problemi allo schermo sono innegabili, come nel caso di macchie di luce, tratteggi ed altri difetti che rivelano la presenza di danni fisici. Entrambi gli utenti convengono su un aspetto: i danni riportati dai loro smartphone pieghevoli Samsung, a loro parere, sarebbero scaturiti dal freddo e dal loro impiego all’aperto. Un altro proprietario all’incirca un mese fa aveva lamentato lo stesso disturbo.

In ogni caso, c’è anche da dire che questi dispositivi hanno resistito bene ai test di qualità svolti dal colosso di Seul: il Samsung Galaxy Z Flip, per esempio, è stato congelato per 30 minuti senza riportare problemi all’apparenza. Possibile che i pannelli, che ricordiamo essere stati realizzati con vari strati di materiali differenti, possano reagire agli sbalzi di temperatura in modo difforme. Del resto, anche Motorola aveva consigliato ai proprietari del Moto RAZR di non conservare il dispositivo a temperatura inferiore ai -20°. Una cosa è sicura: gli smartphone pieghevoli Samsung, così come quelli degli altri OEM, hanno ancora molta strada da fare per soddisfare a pieno i possessori. Voi avete mai notato qualcosa di strano o testimonianze vi risultano difficili anche da credere?