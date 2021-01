Non è facile barcamenarsi tra i colori delle regioni in questo momento ma la web app Covidzone.info è stata appositamente creata per orientare gli italiani nell’attuale periodo caratterizzato ancora dalla pandemia. Si tratta di uno strumento sempre aggiornato sulle regole e restrizioni che riguardano ogni angolo d’Italia, in maniera semplice e funzionale.

L’app Covidzone.info è stata pensata proprio per raccogliere tutte le disposizioni anti Covid così come comunicate dal Governo. L’applicativo web è stato programmato da quattro ingegneri under 35: Giammarco Vergara, Francesca Giannino, Reda Aissaoui e Adriano De Marino. L’obiettivo è stato quello di rendere un servizio del tutto gratuito agli italiani, davvero importante.

Visitando qualsiasi browser questo collegamento (e magari inserendolo tra i propri preferiti) sarà sempre possibile conoscere il colore esatto della propria regione. Sulla home della web app è visibile un calendario giornaliero da selezionare per conoscere le esatte limitazioni anti Covid. La selezione della regione di appartenenza permette di conoscere un gran numero di informazioni. Prima di tutto, saranno elencate le indicazioni per le attività consentite, come ad esempio l’apertura o meno di ristoranti e bar, tutti i dettagli sulla didattica in presenza per ogni ordine e grado della scuola e ancora quelle sulle sessioni sportive presso società, palestre e piscine.

Tra i servizi aggiuntivi della web app Covidzone.info ce ne sono un paio davvero degni di nota. In particolar modo, nelle schede regioni, è possibile visionare anche la situazione dei vaccini anti-Covid somministrati: anche in questo caso il dato è sempre aggiornato sulla base del report del Ministero della Salute. Per finire, l’applicativo web garantisce anche il download dell’ultima autocertificazione per gli spostamenti da esibire alle forze di polizia quando necessario e dove richiesto. Insomma, si tratta di un tool utile sotto molti aspetti, pure sgombro di qualsiasi banner pubblicitario o altro contenuto non in linea con la missione informativa prefissata.