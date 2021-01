Il nome di Omar Sy è molto noto in Francia, un po’ meno in Italia. Se però citiamo la commedia Quasi amici, allora forse riusciamo a capire di chi stiamo parlando.

L’attore francese, di origini senegalesi e mauritane, è il volto del moderno Lupin, la serie Netflix sbarcata sulla piattaforma l’8 gennaio con i primi cinque episodi. La storia è ambientata ai giorni nostri e si pone l’arduo compito di rivisitare il personaggio letterario del ladro gentiluomo. Conosciamo meglio il protagonista Omar Sy, che interpreta Assane Diop.

Nato a Trappes il 20 gennaio 1978 è il quarto di otto figli. Sua madre è una cameriera originaria della Mauritania, suo padre un operaio senegalese, entrambi immigrati in Francia. Diventare attore non era nei suoi piani. Un giorno, accompagnando un suo amico speaker a una radio, interviene perché mancano gli ospiti, così improvvisa e inventa il personaggio di un calciatore nigeriano. Da allora, Omar scopre la sua vena comica e decide di sfruttarla. A cavallo tra il 1996 e il 1997 fa coppia fissa a coppia fissa su Radio Nova con Fred Testot. I loro duetti sono apprezzati ovunque e ben presto Omar viene chiamato anche in televisione.

Lavora a Canal+ accanto a Jamel Debbouze, altro attore comico francese che abbiamo visto in numerosi film tra i quali Asterix e Obelix – Missione Cleopatra. Qualche anno più tardi, conosce il famoso duo comico Eric e Ramzy che lo convincono a partecipare alla commedia La Tour Montparnasse. Nel film ha un piccolo ruolo, ma è fondamentale perché gli permette di farsi conoscere. Arrivano quindi primi ruoli sul grande schermo: Primi amori, primi vizi, primi baci (Nos jours heureux) e Troppo amici, entrambi diretti da regia di Éric Toledano e Olivier Nakache; e L’esplosivo piano di Bazil, per la regia di Jean-Pierre Jeunet (2009).

Ma è con Quasi amici che conquista il plauso di pubblico e critica. La commedia gli fa vincere il premio César nel 2012, aprendogli le porte di Hollywood. Nel 2014 è nel cast di X: Men – Giorni di un futuro passato dove interpreta Lucas Bishop / Alfiere; l’anno successivo ha il ruolo di Barry in Jurassic World, e lo riprenderà anche per il capitolo successivo, Dominion, in uscita nel 2022; inoltre partecipa a Il sapore del successo al fianco di Bradley Cooper e in Inferno di Ron Howard.

Negli ultimi anni lo abbiamo visto nella dramedy francese Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse e ne Il richiamo della foresta con Harrison Ford.

Se i primi cinque episodi vi sono piaciuti, Omar Sy tornerà nei panni di Assane Diop nella seconda parte di Lupin, in arrivo prossimamente su Netflix.