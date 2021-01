L’identità del padre del bambino di Rori in Una Mamma Per Amica è il grande enigma con cui la serie si è congedata dal pubblico: il revival conclusivo di Gilmore Girls, prodotto da Netflix nel 2016, ha chiuso la saga di Lorelai e Rori con le famose quattro parole con cui la creatrice Amy Sherman Palladino avrebbe da sempre voluto terminare il suo show. Ovvero, la rivelazione che Rori è incinta. Ma di chi?

La domanda resta inevasa: su chi sia il padre del bambino di Rori in Una Mamma Per Amica le tesi sono diverse, vista l’instabilità sentimentale della protagonista, ma la più plausibile è quella che lo individua in Logan Huntzberger.

Lo storico fidanzato della giovane Gimore, che le aveva proposto di sposarlo il giorno della laurea, ora è diventato il suo amante, dunque è il primo candidato ad essere il padre del bambino di Rori in Una Mamma Per Amica: il rampollo della famiglia Huntzberger sta per sposare una ricca ereditiera, ancora una volta perché condizionato dai genitori nelle sue scelte di vita, mentre continua ad intrattenere una relazione con Rori. Quest’ultima però ha anche un fidanzato ufficiale, Paul, che è talmente insignificante da spingerla a scordarsi di lasciarlo. E nel mentre ha anche avuto un fugace incontro di letto a New York con uno conosciuto durante una missione di lavoro. Ha poi incontrato anche Jess Mariano, ma almeno per quanto mostrato in scena i due si sono limitati ad una chiacchierata amichevole sulle loro vite.

L’attore Matt Czuchry, interprete di Logan, è tornato recentemente sull’argomento rispondendo alle domande di UsWeekly su chi sia il padre del bambino di Rori in Una Mamma Per Amica e ha confermato di sapere la sua identità. Nonostante sia stato tempestato di richieste anche da amici e parenti, sceglie di mantenere il segreto per rispettare i creatori della serie Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino e anche perché non sa se – prima o poi – si deciderà di realizzare un’altra stagione della serie. Una posizione molto rispettosa del finale stesso della serie, nonostante siano stati proprio i Palladino a dare all’attore ampia libertà di rivelare a chiunque il segreto.

Mi hanno detto chi era il padre del bambino, e hanno detto ‘Sì, puoi dirlo a chi vuoi’. E non l’ho mai fatto perché innanzitutto spetta a loro dirlo. Inoltre questo è lo spettacolo di Amy e Dan ed è lo spettacolo di Lauren ed Alexis (le protagoniste Lauren Graham ed Alexis Bledel). Non il mio. E quindi, a me non sembra giusto dire chi sia o meno. Inoltre, se dovessimo tornare, potrebbero cambiare idea. Quindi qualcun altro potrebbe diventare il padre. Questi sono i motivi per cui non ho mai detto quello che mi hanno detto sul set.

L’attore ha anche aggiunto un dettaglio che lascia presumere sia proprio Logan il padre del bambino di Rori in Una Mamma Per Amica: se fosse lui a scrivere la storia, infatti, i due starebbero insieme.

Penso che Logan fosse un personaggio che è stato spinto in una certa direzione a causa della sua famiglia, ma non voleva. Ha voluto seguire il suo cuore e il suo amore, che era Rory, ma quando era più giovane, non ha avuto la forza di farlo. Detto questo, ha anche chiesto a Rory di sposarlo e avrebbe sfidato la sua famiglia. Ma Rory, se la gente ricorda, ha detto di no, non era il momento giusto. Farebbe qualsiasi cosa per lei, incluso rinunciare all’intera attività di famiglia.

Sembra chiaro come Czuchry faccia il tifo per la coppia: e d’altronde che sia Logan il padre del bambino di Rori in Una Mamma Per Amica resta l’ipotesi più plausibile. La gravidanza della Gilmore chiude il cerchio con tanti parallelismi con la storia della madre, in primis l’analogia di una donna sola, con una relazione sentimentale instabile e una vita precaria, che decide di crescere da sola suo figlio nonostante le sfide che la attendono.