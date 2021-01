Il 2021 degli appassionati di calcio in salsa digitale si è aperto con le carte Headliners di FIFA Ultimate Team. Un appuntamento che si rinnova quello con questa speciale tipologia di formato, che torna dalle passate edizioni. Un modo per celebrare i migliori calciatori del momento, quelli che finora, nella stagione attuale, si sono contraddistinti per le proprie performance sui campi da gioco reali.

Le carte Headliners di FIFA Ultimate Team sono dinamiche e funzionano un po’ come le Ones to Watch. Partendo da un overall base di +1 rispetto all’ultima carta IF ottenuta (o a quella base, in caso di assenza di IF), la valutazione generale e le varie skill cresceranno con l’inserimento nel Team of the Week. Ma non solo: se la squadra in cui milita l’atleta ottiene quattro vittorie di fila, un ulteriore upgrade di +1 è pronto dietro l’angolo.

Chiaro è che non tutti gli atleti saranno ugualmente golosi e da prendere a tutti i costi. Ecco che proviamo quindi a dare una quadra alla situazione, analizzando quelle che sono le card più intriganti e che potrebbero ricevere un upgrade nel prossimo futuro.

Carte Headliners FIFA Ultimate Team, le migliori

La prima parte del campionato ha dato indizi piuttosto chiari su quali carte Headliners di FIFA Ultimate Team andrebbero tenute maggiormente d’occhio. E la Serie A in particolar modo offre spunti non da poco. I vari Theo Hernandez e Lozano meritano assolutamente una possibilità. Entrambi omaggiati con diverse carte IF (due per il primo, tre per il secondo), non è da escludere che rincarino la dose nel prossimo futuro. Sarebbe quindi un investimento non da poco per potenziare nel tempo la propria rosa, sebbene il prezzo di entrambi sia comunque già medio-alto.

Discorso analogo quello di Goretzka del Bayern Monaco, Bruno Fernandes del Manchester United e Joao Felix dell’Atletico Madrid. Grandi prostagonisti dei rispettivi campionati e che potrebbero rappresentare ottimi rinforzi per le rose di Bundesliga, Premier League e La Liga.

Da non sottovalutare poi Hradecky, 86 venduto a prezzo irrisorio che, con una carta IF, potrebbe permettere di avere a disposizione anche solo una carta 87 da usare nelle SBC senza spenderci troppo. Un investimento, in questo caso, da tenere nel club in attesa di tempi migliori.

