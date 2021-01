Xiaomi ha presentato oggi in un evento streaming tanti nuovi prodotti pensasti per un po’ tutte le tasche e i palati. Prodotti tra cui figurano pure il Redmi 9T e il Redmi Note 9T 5G, due degli articoli più interessanti tra quelli messi sul piatto in data odierna dal colosso cinese – divenuto ora il terzo produttore di smartphone al mondo.

Andando con ordine, il Redmi 9T rappresenta il nuovo cameraphone della compagnia, dotato di quad camera posteriore da 48 megapixel e con fotocamera ultra grandandangolare da 8 megapixel – per scattare con facilità selfie di gruppo -, a cui vanno ad aggiungersi l’obiettivo macro da 2 megapixel ed un sensore di profondità da 2 megapixel. Xiaomi si è concentrata proprio su questo comparto per garantire scatti di qualità, introducendo pure il time-lapse e una funzione movie frame che permette di ottenere una resa movie frame senza editing. Per quanto riguarda il piano hardware, sappiamo che il device mobile orientale vanta un’ampia batteria da 6000 mAh con ricarica veloce da 18W, e sotto la scocca monta un SoC Qualcomm Snapdragon 662 – che garantisce prestazioni più elevate rispetto alle precedenti generazioni, mantenendo bassi i consumi e la dissipazione del calore. Lo schermo del Redmi 9T è invece da 6,53 pollici FHD+ Dot Drop con Gorilla Glass 3, mentre è garantito il supporto Dual SIM e all’espansione di memoria tramite microSD fino a 512 gigabyte.

Come dicevamo, nel corso del suo nuovo evento Xiaomi ha alzato il sipario anche sul Redmi Note 9T 5G, nuovo smartphone della linea che fa del 5G il suo cavallo di battaglia. E’ dotato di un SoC Mediatek 5G Dimensity 800U, due volte più veloce della precedente generazione, e di supporto al Dual SIM, mentre il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel con sensore di profondità da 2 megapixel ed obiettivo macro da 2 megapixel – a cui si aggiungono le modalità Night, Pro+ RAW ed HDR.

Il Note 9T 5G vanta pure un DotDisplay da 6,53 pollici FHD+ e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica veloce da 18W. Per quanto riguarda il prezzo, la variante con 4GB di RAM e 64GB di memoria sarà disponibile a 269,90 euro a partire dal 25 gennaio. Su Mi.com potrà essere acquistato a 239,90 euro nelle prime 48 ore dopo il lancio. La configurazione 4/128GB, invece, sarà disponibile sullo store online di Xiaomi e presso gli Mi Store a 299,90 euro.