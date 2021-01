A soli due mesi di distanza dalla messa in onda americana, The Good Doctor 4 debutta oggi, 8 gennaio, su Rai1, con il primo episodio dal titolo “In prima linea parte prima”. Shaun si ritroverà non solo a fare i conti con i suoi sentimenti e con tutto quello che è successo nel finale della prima stagione, morte di Melendez compresa, ma anche con una pandemia in corso. Quando il primo caso che si presenta in ospedale si rivela essere qualcosa di diverso da una normale influenza, scattano protocolli nuovi per i quali in molti erano impreparati. Non è la prima volta che la serie tratta un pericoloso virus ma questa volta è tutto diverso perché ispirato alla cruda realtà.

Non mancheranno i momenti ad alta tensione nel primo episodio di The Good Doctor 4 e lo stesso succederà anche nel secondo in onda la prossima settimana, il 15 gennaio, quando andrà in onda la seconda parte dell’episodio dal titolo “In prima linea”. Nei primi episodi di questa quarta stagione del medical drama, Shaun e Lea sono costretti a vivere le prime fasi del loro nuovo rapporto via webcam per via della pandemia.

Ecco il promo dei primi due episodi di The Good Doctor 4:

Il Dottor Murphy, insieme al suo team medico, dovrà far fronte ai malati di Covid-19 che continuano ad arrivare al St. Bonaventure Hospital che continua ad essere in emergenza mettendo alla prova i suoi dottori e, in particolare, Claire Brown che dovrà affrontare la situazione avendo ancora nel cuore il dolore per la morte di Melendez, l’uomo che le aveva permesso di lasciarsi alle spalle un momento terribile. L’elaborazione del lutto della nostra Claire permetterà al dottore di tornare di nuovo in scena visto che lei riuscirà a vederlo e dirgli addio attraverso una serie di visioni che preoccuperanno il pubblico.

Sullo sfondo rimane la decisione di Alex Park, che nella terza stagione ha provato a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia con la sua ex e suo figlio, e anche quella di Morgan Reznick che alla fine ammetterà i suoi limiti lasciando la chirurgia e provando una nuova specializzazione in cui la sua malattia non potrà dettare condizioni.