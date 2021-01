L’avorio risuona nei primi rintocchi di pianoforte, delicati come le parole scritte da Francesco Gabbani e Pacifico per Un Sorriso Dentro Al Pianto di Ornella Vanoni. La cantautrice ha collaborato alla stesura del testo, maestra d’armi, offrendo quel giusto apporto di eleganza e dolcezza che è tipica della canzone italiana di una volta. Una ballata, questa, che arriva come una carezza dopo i fumi dell’angoscia di cui anche l’amore ha fortemente risentito e risente ancora, in questo contesto storico fatto di frustrazione, distanze e speranze messe a dura prova.

Un Sorriso Dentro Al Pianto di Ornella Vanoni ci racconta tutta la storia inclusa nel brano già dal titolo. Sorridere in mezzo alle lacrime è letteratura per romantici, e di sentimento la cantautrice milanese è insegnante onoraria. Il singolo è il primo estratto da Unica, nuovo album di inediti che vedrà la luce il 29 gennaio 2021. Con questo brano Ornella Vanoni ritorna sulle scene discografiche dopo 8 anni di silenzi.

Il video di Un Sorriso Dentro Al Pianto di Ornella Vanoni è stato girato a Parigi dalla fotografa e videomaker Marta Bevacqua che ha curato anche l’assetto grafico del disco. L’attrice si muove tra le bellezze della città mentre intorno a lei aleggiano le parole della canzone. Il racconto è quello amaro dell’amore finito o dell’amore sospeso, con l’interprete che indossa i panni dell’artista tormentato “che capovolge l’esistenza alle persone”.

Ritorna il messaggio del bilancio che tormenta i pensieri quando tutto cambia: “Io sono tutto l’amore che ho dato”, canta Ornella Vanoni tra note che sanno di salotto vuoto per metà, di sguardi fugaci rivolti al mondo esterno da un appartamento vuoto. L’inquadratura del destino si allontana ma non porta con sé la speranza, che in questo brano diventa volontà: “Se l’universo scomparisse […] io resterei per sempre”.

Un Sorriso Dentro Al Pianto di Ornella Vanoni è disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme di streaming musicale.

