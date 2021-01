Stanno arrivando anche oggi 8 gennaio alcune informazioni importanti dedicate agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10. Confermando quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, a proposito dello sviluppo dell’aggiornamento impostato su Android 11, questa mattina abbiamo segnali concreti per tutti coloro che hanno deciso di partecipare al programma beta. Nonostante questo non sia mai stato attivato ufficialmente qui in Italia, i segnali incoraggianti ci sono anche per coloro che si sono portati a casa il dispositivo nel nostro Paese.

Samsung Galaxy S10 ad un passo dall’aggiornamento Android 11

Un report in questo senso ci arriva direttamente da SamMobile, con alcune importanti precisazioni a proposito dello stato dei lavori sul tanto atteso aggiornamento basato su Android 11 per il Samsung Galaxy S10. Cosa comporta il download trapelato oggi 8 gennaio? Secondo quanto appreso, il nuovo aggiornamento beta risolve una serie di problemi piuttosto seri, come quello che nel corso delle ultime settimane ha coinvolto un po’ a sorpresa il sensore di impronte digitali che non ha funzionato correttamente.

Ancora, pare che in alcuni casi i Samsung Galaxy S10 dotati di Android 11 e One UI 3.0 in versione beta si siano riavviati quando gli utenti hanno utilizzato servizi di streaming. Resta da capire se il pacchetto software trapelato questo venerdì sarà o meno quello definitivo, ma di sicuro ogni rilascio di questo tipo rappresenta per tutti un segnale incoraggiante. Per quanto riguarda le tempistiche, pare che l’upgrade possa essere pronto nella sua versione stabile e definitiva entro la fine del mese di gennaio.

Insomma, situazione che va delineandosi e segnali chiari per tutti, in attesa che l’aggiornamento possa essere distribuito su larga scala una volta per tutte agli utenti che in questi due anni hanno deciso di dare fiducia alla serie Samsung Galaxy S10. Cosa ne pensate dell’upgrade?