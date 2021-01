Ci sono ormai pochi dubbi per quanto riguarda le strategie commerciali da parte di Samsung, per quanto la commercializzazione del tanto atteso Samsung Galaxy S21 in Italia e nel resto d’Europa. Dopo le indiscrezioni relative al prezzo di listino fissato per il device, di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, oggi tocca parlare dell’uscita, in relazione ad un altro tema delicato in questa fase. Cosa dobbiamo aspettarci dal produttore coreano? Certo non sorprese, secondo quanto trapelato oggi 8 gennaio.

Le ultime sulla data di uscita del Samsung Galaxy S21 in Italia

Secondo le informazioni fornite da SamMobile, infatti, la data di uscita del Samsung Galaxy S21 in Italia dovrebbe essere scontata ed in linea con le informazioni trapelate nelle ultime settimane. Più in particolare, sembra che la prossima linea di punta di Samsung raggiungerà il Vecchio Continente il 29 gennaio. Da un lato, non è certo una sorpresa, dato che si parla di questa data addirittura dal mese di novembre. Allo stesso tempo, però, non era neppure una certezza in un mondo ancora condizionato da una grave pandemia.

Resta da capire se ci sarà o meno un periodo di preordine per il Samsung Galaxy S21, mentre i bonus e regali legati all’acquisto subito dopo la commercializzazione del device dovrebbero comunque variare in base al paese. Voci precedenti suggerivano che questi plus oscilleranno tra le S Pen in omaggio ad una serie gratuita di Galaxy Buds Pro. In altre parole, aspettatevi un omaggio il cui valore di mercato dovrebbe aggirarsi attorno ai 160 euro per preordinare uno dei prossimi smartphone di questa serie.

Vedremo quali saranno le altre scelte strategiche di Samsung, considerando il fatto che da più parti si parla di un probabile abbassamento del prezzo di listino per i vari Samsung Galaxy S21 che vedranno la luce a breve.