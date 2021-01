Dovrebbero essere in numero sempre minore le transazioni non visibili in app IO a partire da questo mese di gennaio 2021, con l’inizio del secondo periodo per il cashback di Stato. Tutti acquirer abilitati dal programma già a dicembre 2020 sono stati confermati proprio ieri 8 gennaio. Allo stesso tempo c’è anche una new entry tra i circuiti di pagamento che partecipano all’iniziativa di Governo.

I cambiamenti appena resi noti avranno una sola e positiva conseguenza: i cittafini che partecipano all’iniziativa del cashback di Stato si vedranno riconoscere la quasi totalità di transazioni valide proprio per il rimborso grazie al maggior numero di acquirer aderenti al programma. Ogni commerciante, in effetti, si affida ad un partner in particolare per i pagamenti digitali dei clienti. Ora il numero di questi circuiti sta aumentando proprio ad inizio 2021. Sempre più raramente, d’ora in poi, ci si potrà imbattere in transazioni non visibili in app IO e le possibilità di acquisto e di rimborso per gli utenti si moltiplicano.

Ad oggi 8 gennaio, ecco dunque la lista esatta degli acquirer abilitati all’interno del programma per il cashback di Stato: questi sono American Express. Axepta – BNL, Banca Sella, Carta BCC ICCREA, Mercury Payment Services (ex Setefi), Nexi, PagoBANCOMAT, Poste Italiane, Satispay, SIApay, SumUp, UBI, e infine Unicredit. La composizione della lista è in continuo divenire e non è detto che nelle prossime settimane i partner possano aumentare.

Al momento tra le transazioni non visibili in app IO, perché non ancora abilitate, ci sono anche quelle effettuate con metodi di pagamento digitali come Apple Pay e Google Pay. Queste due ultime modalità, tuttavia, dovrebbero essere abilitati davvero di qui a poco tempo, proprio all’inizio di questo 2021.