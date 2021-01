Quella di Rust rappresenta una storia sostanzialmente che si sta ripetendo con costanza nel mondo dei videogiochi. Parliamo dell’improvvisa impennata di popolarità di giochi anche piuttosto stagionati, in virtù del grande risalto dato dagli streamer attraverso la piattaforma Twitch.

Non sono rari gli esempi che sono arrivati in tal senso, e che ancora continuano ad arrivare. Viene da citare per esempio Among Us, produzione datata 2018 che, a distanza di qualche anno, è tornata sulla cresta dell’onda. Ebbene, Rust di primavere ne ha qualcuna in più considerando la release originale che risale al 2013.

Insomma, di annetti sul groppone ne ha un bel po’, tutti onorevolmente portati nella sua edizione PC. Sembra che però l’appeal generato tra le fila della community abbia spinto gli addetti ai lavori a pensare più in grande. E a ponderare un’uscita dedicata anche alle console, rispettivamente PS4 e Xbox One.

Rust in edizione console, ormai ci siamo

Una notizia che è circolata già da un po’ di tempo quella di Rust sulle piattaforme di Sony e Microsoft. Che però non ha ancora trovato conferma nell’effettiva realizzazione, complici alcune problematiche di produzione legate alla pandemia. Piccoli inciampi su un percorso che risulterebbe però – stando alle indiscrezioni – già ben definito. E a confermare ciò troviamo le indiscrezioni che arrivano dal fronte ERSB.

L’Entertainment Software Rating Board (ESRB), l’ente che ha l’onere di occuparsi della classificazione dei giochi pubblicati in Nord America, ha infatti sfornato una classificazione per il titolo nell’edizione dedicata a PS4 e Xbox One. Sintomo evidente dell’imminenza d’approdo effettivo sugli scaffali.

Una bella “M”, che equivale alla presenza di contenuti Maturi, è quella che accompagnerà Rust nella sua nuova avventura. Che non ha ancora una data d’uscita ben definita, ma che, a questo punto, è da immaginare alquanto vicina. Restate sintonizzati su queste pagine, seguiranno aggiornamenti in merito.

