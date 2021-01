Dallo scorso 19 novembre, Sony ha dato il via alla “sua” nuova generazione del gaming lanciando sul mercato PS5. La console next-gen giapponese mette sul piatto tanta potenza e un design di rottura con il passato, senza dimenticare tutte le bellezze dell’innovativo controller DualSense e quelle di un parco titoli in rapida crescita dopo aver potuto saggiare l’incredibile comparto tecnico del remake di Demon’s Souls ad opera dei ragazzi di Bluepoint Games.

Parco titoli in cui figura anche l’affascinante Returnal, prossima fatica del team di Housemarque Games – già autori di Resogun e Dead Nation, solo per citare i più noti – in arrivo in esclusiva su PS5 il 19 marzo 2021. E che oggi torna a stuzzicare le fantasie del popolo geek con un lungo video diario di sviluppo, in cui appaiono pure preziosi scampoli di gameplay. Potete recuperare il filmato direttamente poco più in basso in questo stesso articolo per saggiare il lavoro svolto fino ad ora dalla software house finlandese.

La clip, come già dicevamo, vede gli sviluppatori descrivere alcuni aspetti peculiari di Returnal, inframezzando alla discussione diverse sequenze di gameplay mai viste prima. Un’occasione ghiottissima per familiarizzare con quello che rappresenta al momento il progetto più ambizioso di sempre per Housemarque, che ha deciso di cambiare drasticamente genere e visuale.

Non solo, dal filmato scopriamo che il videogame sfrutterà in modo piuttosto intenso le feature peculiari del DualSense – di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo dedicato -, rivoluzionario pad in dotazione a PS5. Gli sviluppatori hanno studiato con attenzione un sistema di utilizzo dei grilletti adattivi del controller. Questo si traduce in un approccio decisamente più coinvolgente per i gamer: a seconda del livello di pressione esercitata sui grilletti del DualSense, sarà possibile attivare un attacco normale oppure un’abilità speciale delle proprie armi da fuoco. Cosa ve ne pare, lo trovate un gioco che potrebbe farvi gola? Ditecelo nei commenti.