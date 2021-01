Ci sarà probabilmente modo di assistere alla presentazione di iPad Pro 2021 nel mese di marzo: come riportato da ‘imore.com‘, sono attesi modelli da 11 e 12.9 pollici, seppur con differenze davvero minime rispetto alla precedente generazione dal punto di vista del design (cosa gradita, soprattutto per quelli che di recente hanno investito per acquistare gli accessori originali, che potrebbero continuare ad andare bene anche sui modelli in arrivo). Una prima novità riguarda il fronte audio: diminuirà, infatti, il numero di fori dedicati a ciascuno dei 4 altoparlanti (circa 2/3 in meno, passando dagli attuali 13 ai futuri 4 o 5 al massimo), mentre dovremmo imbatterci in una possibile ricollocazione delle casse. Poche le differenze dal punto di vista fotografico, che dovrebbe restare uguale nella forma (probabilmente anche nella componentistica, anche se non diamo la cosa per certa: meglio aspettare altre indiscrezioni).

Gli iPad Pro 2021 dovrebbero, invece, adottare pannelli mini LED, almeno come opzione per quanto riguarda il modello da 12.9 pollici. Lo schermo LCD resterà la scelta principale per entrambi i modelli (il pannello Mini LED verrà impiegato per una sola versione, probabilmente la più costosa). Lo spessore potrebbe aumentare di 0,5mm su iPad Pro da 12.9 pollici, proprio per l’innesto del pannello Micro LED. La fonte rifà le proprie indiscrezioni a MacOtakara, noto portale giapponese che si è spesso lanciato in intercettazioni preventive di rumors, a volte fondati, altre volte meno.

Non diciamo di non fidarvi, ma semplicemente di restare con i piedi per terra evitando voli pindarici che in questo momento potrebbero rivelarsi un fuoco di paglia, nulla di più. Marzo non è poi così lontano: ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.