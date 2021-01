Ci sono alcune problematiche che di tanto in tanto si affacciano nel panorama degli smartphone Android, come possiamo notare oggi 6 gennaio a proposito del cosiddetto Huawei P20 e dell’impossibilità di effettuare aggiornamenti per determinate app. Una questione che, come ricorderanno i nostri lettori più attenti, abbiamo affrontato un paio di mesi fa con il fratello minore, vale a dire il cosiddetto Huawei P20 Lite. I concetti da prendere in esame stamane, fondamentalmente, sono gli stessi.

Come gestire l’aggiornamento delle app su Huawei P20

La questione, evidentemente, è ancora dietro l’angolo, se pensiamo al fatto che di recente sono arrivate nuove segnalazioni all’assistenza del produttore. Il fatto stesso che in questo frangente mi stia concentrando su Huawei P20, la dice lunga: anomalie del genere, infatti, potrebbero trapelare anche con modelli dal comparto hardware più significativo. A tal proposito, ho riscontrato proprio in queste ore un feedback ufficiale, che oltre a risolvere il problema dovrebbe aiutare gli utenti a comprenderne l’origine:

“Siamo molto dispiaciuti per la situazione. Ti invitiamo a procedere come segue: vai su impostazioni > app > app > Google Play Store > Memoria > cancella dati. Poi prova nuovamente con il download delle applicazioni. Se il problema periste ti invitiamo a contattarci tramite messaggio privato“.

Dunque, la questione è abbastanza chiara. Nel caso in cui non doveste riuscire ad effettuare l’aggiornamento di alcune applicazioni a bordo del vostro Huawei P20, dovrete cancellare dati che comportano erroneamente la disponibilità di upgrade per quelle stesse app. Questo, quando in realtà ve le ritrovate già aggiornate sullo smartphone. Fateci sapere se avete seguito le disposizioni riportate stamane e se, così facendo, non visualizzate più un elenco di applicazioni da aggiornare costantemente. Anche noi abbiamo risolto con le linee guida di inizio 2021.