Un nuovo dispositivo è stato presentato: si tratta del Realme V15 5G, adatto peraltro anche per il gaming. Come riportato sul sito ufficiale, il telefono include uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+, formato 20:9, frequenza di campionamento a 180Hz e rapporto screen-to-body del 90,8%. Lo smartphone è mosso dal processore Dimensity 800U a 7nm, con 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna dual channel UFS 2.1. Non manca il supporto dual SIM (5G + 5G dual standby). Tra le connettività presenti il 5G SA/NSA, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, il GPS con GLONASS, Galileo e Beidou, QZSS e l’USB-C.

Il Realme V15 5G presenta il lettore di impronte digitali integrato nello schermo, una fotocamera frontale da 16MP (FOV 78°, f/2,5) e tre fotocamere posteriori (sensore principale da 64MP con FOV 80,7°, f/1,8, 25,1mm eq, grandangolare da 8MP con FOV 119°, f/2,3, 15,7mm eq, macro da 2MP con apertura f/2,4 e messa a fuoco 4cm) con modalità notturna, intelligenza artificiale, correzione distorsione, flash LED, videoregistrazione fino a 4K a 30fps. La batteria raggiunge una capacità di 4310mAh con supporto alla ricarica veloce a 50W. Il Realme V15 5G sarà disponibile nelle colorazioni Koi, Mirror Lake Blue e Crescent Silver, con dimensioni pari a 160,9×74,4×8,1mm (160,9×74,4×8,3mm Koi) distribuite in un peso di 176 gr. (179gr. Koi).

Il telefono è basato su Android 10 con realme UI (sta arrivando però Android 11 con realme UI 2.0). Il prezzo del Realme V15 5G è di 1499 Yuan (il corrispettivo di 188 euro) per il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, e di 1999 Yuan (pari a circa 251 euro) per quello con 8GB di RAM e 128GB di storage. Non sappiamo se il Realme V15 5G verrà commercializzato in Europa più avanti, ma ve lo faremo sapere non appena l’informazione verrà resa disponibile.