Ha avuto qualche problema di troppo il OnePlus 8T con l’aggiornamento 11.0.6.7 per quel che riguarda il comparto audio, che riproduceva le tracce sonore ad intermittenza, sia le clip audio che quelle associate ai video. Un fastidio senz’altro piuttosto rognoso, che il team di sviluppo avrà voluto da subito mettere a tacere. Come riportato sul forum ufficiale del produttore cinese, il OnePlus 8T si aggiorna nuovamente, questa volta accogliendo per l’Europa la release 11.0.6.9 e per gli USA ed il territorio indiano la numero 11.0.6.8, entrambe comunque successive alla 11.0.6.7 ritenute responsabile dei problemi audio che hanno per un po’ tormentato i possessori (speriamo che da questo momento le segnalazioni diminuiscano fino a cessare del tutto).

L’OTA del pacchetto è disponibile, al momento, solo in India, ma immaginiamo che nel giro dei prossimi giorni verrà esteso a livello globale anche ad altri Paesi. Il changelog riporta le stesse novità della precedente release: gesture a schermo intero migliorate, sblocco con impronta digitale più veloce nella risposta, tastiera regolabile in altezza ed ottimizzazione degli scatti in notturna. Le patch di sicurezza associate al nuovo aggiornamento restano quelle di novembre 2020, non ci sono novità in questo senso. Non sono stati menzionati esplicitamente i bug che la release appena rilasciata ha corretto, ma restiamo fiduciosi sul fatto che tra questi rientri anche quello relativo al comparto audio di cui vi abbiamo parlato sopra.

In fondo, lo scopo di questa release è quella di fruire di tutte le novità relative all’aggiornamento precedente, al netto dei malfunzionamenti in cui purtroppo si era incappati (tra cui in prima linea c’è sicuramente il bug del comparto audio, che riproduce a singhiozzo le tracce sonore). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.