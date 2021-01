Dopo aver debuttato sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo lo scorso novembre, CoD Black Ops Cold War è riuscito in breve tempo a ritagliarsi una folta schiera di appassionati che ne affollano quotidianamente i server su un po’ tutte le piattaforme in commercio – quindi PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. Il merito è da ricercarsi, come da tradizione, non solo nelle qualità intrinseche dell’ultima produzione sparacchina di casa Activision, ma anche e soprattutto per l’impegno degli sviluppatori di Treyarch di arricchire il loro FPS sul piano dei contenuti.

E se è vero che da pochissimo si è avviata la Stagione 1 di CoD Black Ops Cold War e la completa integrazione con la Battaglia Reale gratuita di Call of Duty Warzone, allo stesso modo la software house californiana ha intenzione di continuare ad offrire ai fan tante novità mai viste prima. Non è un caso che sul proprio blog istituzionale Treyarch abbia annunciato un prossimo aggiornamento per il videogame shooter, definito di metà Stagione. Più nello specifico, Cold War andrà a ricevere un update il prossimo giovedì 14 gennaio, utile per introdurre e abilitare nel più recente dei Call of Duty nuove opzioni di gioco sia per la modalità Multiplayer sia per la apprezzatissima modalità Zombie. Di seguito tutti i dettagli snocciolati dalla compagnia.

Per quanto riguarda il Multiplayer, sappiamo prima di tutto che è in arrivo una nuova mappa per le partite in modalità Fireteam. Mappa che prende il nome di Sanatorium, e a cui si affiancherà – sempre dal 14 del mese – la modalità inedita Dropkick, durante la quale due squadre da 6 giocatori si contenderanno il controllo di codici di attivazione di armi nucleari. Passando alla modalità Zombie di CoD Black Ops Cold War, è noto che si arricchirà con la feature Crancked, che vede accrescersi l’intensità della sfida in quanto con l’uccisione di ogni zombie si resetta il conto alla rovescia per la sconfitta. Cosa ne dite, anche voi siete impazienti di provare questi contenuti ancora inediti?