Esce oggi il nuovo singolo di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale: Venere E Marte, questo il titolo della canzone, è un pezzo inedito disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 8 gennaio 2021.

Protagonista del testo di Venere E Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale è l’amore. Il brano inizia con la voce di Marco Mengoni che canta di aver allacciato per proprie scarpe per raggiungere un “te” non meglio identificato, un personaggio che ha conquistato queste rime e al quale queste sono dedicate.

L’amore nei confronti di questa persona ha fatto sì che Venere e Marte si unissero e l’invito è quello di rivolgere lo sguardo al cielo per osservare stelle brillanti.

Si parla di promesse nel testo di Venere E Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale. La promessa è quella di stare sempre insieme “senza cadere”. Le voci di Marco Mengoni e di Frah Quintale si alternano fino alla chiusura, affidata a Mengoni, che riprende il primo verso del brano.

“Abbiamo scritto questa ballad insieme a Cheope e Federica Abbate, sperimentando atmosfere per noi insolite – commentano Takagi & Ketra – e mentre la componevamo in studio abbiamo immaginato la voce di Marco Mengoni volare su queste melodie. A lui è piaciuta la canzone e siamo felici e orgogliosi di questa collaborazione. Come sempre ci piace mischiare le carte e abbiamo coinvolto Frah Quintale un amico e un artista che stimiamo molto. Due voci diverse che stanno benissimo insieme”.

Testo di Venere E Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale

Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te

Venere si unisce a Marte

Se alzi gli occhi al cielo

Certe storie brilleranno sempre ed altre te le dimenticherai

Ci sono cose che una volta che le hai perse poi non tornano mai

E se già ti dico: “Porta le tue cose da me”

Non dirmi: “E’ troppo presto” perché

Io ti prometto

Che staremo assiemе senza cadere

E ogni mio giorno ti appartiеne

Ti prometto che

Inganneremo anche gli anni

Come polvere di stelle filanti

E sarà scritto in ogni testo

Che niente può

Cambiare tutto questo

Incancellabile

Ogni volta che

Mi guardi

Posso farti mille promesse

O ingoiarle come compresse

E mandare giù queste parole

Senza neanche sentirne il sapore

Questo mondo da soli non è un granché

Sì ma neanche in due

Però con te è un po’ meno buio

Anche quando il cielo è coperto di nuvole

E aspettavi smettesse di piovere

Ma sei rimasta tutto il giorno

Io speravo piovesse più forte

Perché è bello riaverti qui intorno

Certe storie diventano polvere

Non ti resta nemmeno un ricordo

Altre invece nonostante il tempo ti restano addosso

Io ti prometto

Che staremo insieme senza cadere

E ogni mio giorno ti appartiene

Ti prometto che

Inganneremo anche gli anni

Come polvere di stelle filanti

E sarà scritto in ogni testo

Che niente può cambiare tutto questo

Incancellabile, ogni volta che

I tuoi occhi mi scavano dentro

Ti giuro non posso nasconderti niente

Fai sembrare il mondo meno freddo

Mi fai perdere il senso del tempo

Non sono mai stato un libro aperto

Ma tu è come se mi avessi già letto

La risposta per tutte le cose che non ti ho mai detto

Io ti prometto che

Ogni mio giorno ti appartiene

Ti prometto che

Inganneremo anche gli anni

Come polvere di stelle filanti

E sarà scritto in ogni testo

Che niente può

Cambiare tutto questo

Incancellabile

Ogni volta che

Mi guardi