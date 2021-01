Debutta anche in Italia la quarta stagione di Station 19 su Fox, l’action-drama nato come spin-off di Grey’s Anatomy: la serie sui pompieri di Seattle, prodotta dalla ShondaLand di Shonda Rhimes e ambientata nello stesso universo narrativo di Meredith Grey e soci, riparte proprio dal crossover con la serie madre.

Entrambe hanno debuttato su ABC lo scorso novembre, mentre in Italia le due serie hanno una programmazione separata: la quarta stagione di Station 19 su Fox debutta nel palinsesto di inizio anno, andando a riempire proprio il vuoto lasciato da Grey’s Anatomy 17 attualmente in pausa fino a marzo.

Se il medical drama è già andato in onda in Italia coi primi 5 episodi del capitolo 17, la quarta stagione di Station 19 su Fox debutta martedì 12 gennaio in anteprima assoluta col primo episodio, ennesimo incrocio con il medical drama con una trama integrata che inizia da un’emergenza esplosiva e prosegue in ospedale. Come Grey’s Anatomy 17, anche la quarta stagione di Station 19 integra l’emergenza Covid nella trama, raccontando le difficoltà del far fronte alla pandemia dal punto di vista dei primi soccorritori, coloro che intervengono in casi emergenziali e il cui lavoro è fortemente collegato a quello di ospedali e strutture di cura. “È una zona di guerra, e noi siamo quelli in prima linea“, dice nel trailer della premiere della quarta stagione di Station 19 la protagonista Andy Herrera. Ma come sempre ci sono anche le vicende personali dei vigili del fuoco al centro del racconto: in primis, la scoperta della Herrera che sua madre è ancora viva.

Ecco la trama del primo episodio della quarta stagione di Station 19 su Fox in onda il 12 gennaio dalle 21:00, in prima visione assoluta, in sostituzione delle previste repliche di Grey’s Anatomy 17.

Quando la pandemia COVID-19 colpisce Seattle, l’equipaggio della Stazione 19 si supporta a vicenda per affrontarla. Andy cerca di dare un senso al ritorno di sua madre, mentre Sullivan si stabilisce in una nuova routine. E serve l’aiuto di tutti quando un gruppo di adolescenti appicca involontariamente un incendio violento.