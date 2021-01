Dopo due anni di attesa, la prima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 ha debuttato il 7 gennaio 2021 con tante novità, in gran parte annunciate dal cast durante la conferenza stampa di presentazione.

Gli ascolti hanno premiato: con 6.059.000 spettatori pari al 24.5% di share, la fiction di Rai1 ha vinto la serata, battendo anche Can Yaman e il suo Daydreamer su Canale5 (fermo all’11%).

Cos’è successo nella prima puntata di Che Dio ci Aiuti 6? Come è stato ampiamento anticipato, riflettori puntati sull’imminente matrimonio di Nico e Ginevra, un’unione che rischia di essere messa in discussione dal ritorno di Monica. L’ex del giovane avvocato è arrivata ad Assisi, nuova città che ospita il convento, con importanti novità ed è in cerca di sostegno emotivo, che non tarderà ad arrivare sia da parte di Nico che da Emiliano, psichiatra che sembra avere un immediato interesse per lei. Per Suor Angela si aspetta un anno difficile: il suo passato torna a tormentarla con un doloroso segreto legato a un bambino.

Gli spettatori di Che Dio ci AIuti 6 sono pronti a scommettere che Erasmo, new entry del cast, è proprio il figlio della protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci. Altrove, i fan non hanno visto molto di buon occhio la svolta di Azzurra, che ha deciso di prendere i voti, appendendo al muro i suoi abiti firmati. A sconcertare di più è apprendere che la bambina a cui si lega ha un cuore prezioso – apparteneva al piccolo Davide, il figlio dell’amato e defunto Guido. Una trama molto delicata che ha commosso il pubblico.

A parte qualche storyline abbastanza inverosimile e prevedibile, la prima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è stata molto commentata sui social durante la serata del 7 gennaio. Su Twitter, gli utenti hanno in particolar modo premiato il ritorno di Diana Del Bufalo, apprezzata interprete di Monica, e hanno espresso il loro desiderio di rivederla insieme a Nico.

L’ingresso di Piperpaolo Spollon è stato ben accolto; l’attore è quasi ovunque nelle fiction Rai, e il pubblico del piccolo schermo non ha potuto fare a meno di notare come ogni suo personaggio sia sempre una garanzia positiva. Solo quest’anno, Spollon è apparso ne L’Allieva 3 e in Doc Nelle Tue Mani.

La seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 6 continuerà ad appassionare il pubblico? Appuntamento a giovedì 15 gennaio su Rai1.