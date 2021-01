La vittoria della Juventus contro il Milan, propiziata da una doppietta di Federico Chiesa, schiude alla Juventus le porte del paradiso Scudetto. Il Decimo consecutivo è ancora lontano, ma è diventato più vicino dopo il blitz di San Siro firmato dal figlio d’arte Chiesa finalmente protagonista anche in bianconero.

La mostruosa vittoria della Juventus di Chiesa contro il Milan imbattuto da prima del Covid-19 restituisce al torneo la sua tiranna. Certo non è la Juventus cannibale delle passate stagioni che già di questi tempi aveva scavato un solco rispetto alla rivali per la corsa tricolore. Ma l’impressione suscitata nella vittoria chiave contro i rossoneri è davvero devastante: la Juve è sempre la Juve; e le partite importanti non le fallisce di certo.

L’esplosione di Federico Chiesa può esser un’arma letale per annichilire la concorrenza. La Juventus ha investito molto su Chiesajr coronando il sogno del papà Enrico uno dei più grandi attaccanti della sua generazione. Buon sangue non mente. Federico ed Enrico sono due giocatori ben diversi: ma la voglia di emergere ed il fiuto del gol pesante sono identici.

Le due milanesi escono tramortite dall’Epifania. Solo carbone nella calza di Inter e Milan e qualche certezza in meno per gli uomini di Antonio Conte e Stefano Pioli. La Roma si conferma per regolarità e si candida al ruolo di mina vagante del torneo. Malissimo il Napoli ancora una volta sprecone. Dopo il pari contro il Torino, un’altra figuraccia contro lo Spezia allo Stadio Diego Armando Maradona. La posizione di Gattuso sempre più precaria: il Napoli è lontanissimo dallo Scudetto ed ha messo a rischio anche la corsa Champions. Il contratto torna in alto mare.