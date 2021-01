La capsule make-up di Elodie per Sephora è stata presentata oggi e comprende una ricca selezione di trucchi, scelti personalmente dalla cantante per le sue sostenitrici.

La capsule make-up di Elodie per Sephora include due palette – una palette occhi e una palette viso – oltre ad un set di pennelli e una tinta labbra Lipstain.

“IT’S HERE!”, si legge sui social di Sephora Italia. Il brand annuncia la prima capsule collection italiana e la protagonista non poteva che essere Elodie, cantante molto apprezzata da un pubblico eterogeneo ma non solo: il percorso di Elodie nel mondo della musica le sta dando grandi soddisfazioni e ogni volta che presta la voce in un pezzo è assodato che diventi un tormentone vero e proprio.

Forte in radio e nelle vendite digitali, Elodie è attenta a tutto ciò che riguarda l’universo femminile e più volte si è schierata apertamente a supporto delle donne e dei più fragili. A Sanremo 2020 si è presentata in gara tra i Campioni con il brano Andromeda e nel 2021 tornerà sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus, co-conduttrice per una sera.

Oggi viene annunciato un nuovo progetto per le donne che amano giocare con il make-up. La capsule make-up di Elodie per Sephora è già disponibile in anteprima su Sephora.it e promette di coniugare il look pop e quello look glam con una sola collezione. L’invito è infatti quello a non scegliere e a far brillare entrambe le proprie anime attraverso i nuovi prodotti trucco che hanno come madrina proprio Elodie.

Il video promozionale condiviso nelle scorse ore da Sephora Italia mostra Elodie alle prese con diverse tipologie di trucco per presentare le sue palette e i pennelli ma non piace a tutti. Tra i commenti contrariati, quelli di chi crede che il trucco sia eccessivo sul volto di Elodie Di Patrizi.