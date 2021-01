Oramai siamo al sesto giorno consecutivo di problemi Tiscali Mail. Il servizio di posta elettronica non ha funzionato per nulla nel corso della settimana corrente o al massimo a singhiozzo solo in determinati momenti. L’accesso alla propria casella è inibito per molti dalla scorsa domenica. Si tratta dunque di un disservizio serio e diffuso, esaminato anche sulle nostre pagine più volte, soprattutto per coloro che utilizzando la piattaforma anche per lavoro o per altri motivi importanti. Ci sono insomma gli estremi per un reclamo a Tiscali che, a questo punto, avrebbe dovuto risolvere da un pezzo la situazione, ma così non è stato.

I canali attraverso i quali è possibile inoltrare un reclamo per i problemi Tiscali Mail sono essenzialmente tre. Si potrà procedere sia con l’inoltro di un Fax, sia con una PEC e infine pure utilizzando la più tradizionale raccomandata.

Per chi volesse procedere all’invio di un reclamo a Tiscali via fax, il numero da raggiungere sarà l’800 910 028 nel caso ci si rivolga all’azienda in qualità di privati. Per i clienti business (dunque per possessori di partita IVA) è invece attivo il recapito dedicato 800 910 032. L’altra strada possibile per far sentire la propria voce in merito al disservizio è quella della Pec. Le proprie considerazioni sull’impossibilità di accedere alla casella elettronica dovranno essere inviate all’indirizzo servizioclienti.tiscali@tiscalipec.it.

Sempre per procedere al reclamo per i problemi Tiscali Mail di inizio gennaio, si potrà anche inoltrare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Tiscali Italia S.p.a. Servizio Clienti, Sa Illetta, 09123 – Cagliari. Non si possono negare i disagi di tanti clienti proprio per la mancata ricezione di messaggi di posta elettronica, ormai da giorni. Almeno, le altre anomalie relative ai servizi mobile di comunicazione Tiscali (pure presenti nei giorni scorsi) sembrano (per il momento) rientrati.