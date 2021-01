Esce il video di Una Canzone D’Amore Buttata Via di Vasco Rossi, registrato interamente in Piazza Maggiore a Bologna. IL TESTO DI UNA CANZONE D’AMORE BUTTATA VIA.

Il nuovo singolo inedito che riporta il Blasco in radio e in TV (con la partecipazione a Danza Con Me) è disponibile dal 1° gennaio 2021, un regalo rilasciato nel giorno di Capodanno per iniziare il nuovo anno in musica, in attesa di conoscere l’effettiva fattibilità dei concerti in programma per quest’estate.

Una Canzone D’Amore Buttata Via di Vasco Rossi “parte con il botto…e che botto!”. Il singolo è primo ovunque dopo poche ore, non solo in radio e su iTunes ma anche su Amazon e Apple Music mentre su Spotify totalizza oltre 8 milioni di ascolti in streaming.

Già sold out il vinile 7” 45giri, disponibile solo dal 15 gennaio.

Una Canzone D’Amore Buttata Via apre la strada al nuovo ed attesissimo album di inediti di Vasco Rossi la cui pubblicazione è attesa dopo il periodo estivo. La data di uscita è già stata annunciata ed è quella del 12 novembre 2021 ma potrebbero arrivare altri singoli nel frattempo.

Nel disco ci saranno 10 pezzi, come anticipato dallo stesso rocker di Zocca:

“Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa”, annuncia, mentre spera di tornare sui palchi d’Italia questa estate, in trepidante attesa di quegli “assembramenti” musicali oggi condannati ed evitati per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Per questo motivo, i concentri del Kom in programma per il 2020 sono stati posticipati all’estate 2021 ma si attendono informazioni sull’effettiva fattibilità dei live di grande portata. Intanto, esce il video di Una Canzone D’Amore Buttata Via di Vasco Rossi realizzato in una location speciale dal regista Pepsy Romanoff, un luogo nel cuore del Blasco che riporta lo riporta dove tutto è nato, alla ricerca di nuove avventure musicali.

Piazza Maggiore a Bologna ha accolto Vasco Rossi, intercettato da alcuni fan durante le riprese. Non solo una delle piazza più suggestive della penisola ma anche location del suo primo concerto, quel 26 maggio 1979. Quarant’anni dopo è ancora Piazza Maggiore ad essere il palco speciale che Vasco calca per la realizzazione del nuovo video che dal 9 gennaio sarà la sigla di chiusura del programma musicale Magazzini Musicali (Rai2).