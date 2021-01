Non tutti sanno che c’è un modo ufficiale per inviare messaggi WhatsApp a se stessi, senza ricorrere ad alternative come quella della creazione di un gruppo vuoto. La funzione è tanto utile per coloro che vogliono appuntarsi delle note in una chat dedicata del loro servizio di messaggistica preferito. L’operazione può essere utilizzata anche per conservare preziosi contenuti multimediali e magare eliminarli da chat singole e di gruppo. La procedura che segue è semplice ed immediata e non prevede alcuna particolare competenza informatica, dunque è di certo alla portata di tutti.

Per inviare messaggi WhatsApp a se stessi non serve affatto creare inutili gruppi vuoti ma si potrà procedere con i seguenti passaggi:

aprire il proprio browser web;

nella barra degli indirizzi digitare prima di tutto la stringa “https://wa.me/” ma senza premere ancora il tasto invio di ricerca;

subito dopo lo slash dell’indirizzo indicato e senza spazi, andrà inserito il proprio numero di telefono provvisto di prefisso internazionale. Ad esempio, nel caso di un ipotetico recapito 3401234567, il codice complessivo da digitare sarà 393401234567 (dato il prefisso nostrano +39);

si aprirà la pagina di accesso alla propria chat personale e si dovrà solo procedere alla sua attivazione premendo sul tasto "Avvio".

Nulla di più semplice ed immediato per iniziare ad inviare messaggi WhatsApp a se stessi: non ci sono dubbi sul fatto che questa metodologia è preferibile a quella della creazione di gruppi con un unico partecipante. Secondo il metodo appena spiegato, ad esempio, tutti i contenuti condivisi non saranno inoltrati e poi ricevuti dai server del servizio di messaggistica. La condivisione di qualsiasi nota avverrà, in pratica, sul proprio dispositivo e questo vorrà dire anche evitare un consumo di dati per i trasferimenti. Non ci sono dunque controindicazioni nella creazione della propria chat personale che di certo tornerà utile in tante occasioni, magari anche per motivi di lavoro e scolastici.