Dearon Thompson è morto. Un’altra devastante notizia giunge in queste ore dagli Usa lanciata dall’informatissimo sito TMZ. L’attore, rapper e oratore motivazionale soprannominato “Deezer D” si è spento a 55 anni in seguito a quello che sembra essere un attacco cardiaco, almeno secondo quanto ha riferito la famiglia in un primo momento. La notizia della morte di Dearon Thompson è destinata a commuovere anche i fan del famoso medical drama americano E.R. Medici in Prima Linea in cui l’attore ha prestato il volto a Malik McGrath in quindici anni di attività e per un totale di 190 episodi.

Chi lo ha seguito in questi anni sa bene che dopo la fine della serie, ormai nel lontano 2009, l’attore si è sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore per via di una serie di complicazioni cardiache di cui lui stesso aveva parlato spiegando: “Ho una valvola cardiaca che perde e l’aorta si è espansa ben oltre quello che dovrebbe essere”. Secondo quanto riporta TMZ sembra che l’attore non rispondesse al telefono da giovedì mattina e che che proprio nella tarda serata di ieri è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles a soli 55 anni.

Dearon Thompson è morto e al momento non si conoscono le cause ufficiali della sua morte ma il fratello afferma che la sua famiglia crede che sia morto per un attacco di cuore.

Classe 1965, l’attore californiano aveva preso parte al John Larroquette Show, CB4 e Romy and Michele’s High School Reunion ma era famoso in tutto il mondo grazie ad E.R. Medici in Prima Linea in cui ha prestato il volto a Malik McGrath. Dopo la serie ha preso parte ai cortometraggi Raven e Under the Sun Restored e el 2017 al film per famiglie Crowning Jules, il suo ultimo lavoro. Amici e fan hanno già preso d’assalto i social per dirgli addio, lo faranno anche i volti storici della famosa serie?