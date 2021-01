Cobra Kai 4 non ha bisogno di ufficialità: il rinnovo è già nei fatti e le riprese dovrebbero iniziare a breve. Dopo il debutto anticipato della terza stagione a Capodanno, il format che Netflix ha acquisito dopo il mancato rinnovo da parte di Youtube Premium viaggia a vele spiegate verso la quarta. Un’intuizione, quella dello streamer, che si è rivelata sin da subito un ottimo affare.

I creatori della serie Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald hanno lavorato alla sceneggiatura di Cobra Kai 4 già lo scorso anno, molto prima che la terza ultimasse le riprese e più o meno contestualmente a quando i risultati delle stagioni 1 e 2 arrivate su Netflix durante l’estate hanno testimoniato la riuscita dell’operazione. La fase di scrittura di Cobra Kai 4 era già terminata lo scorso autunno, a ottobre, con ulteriori limature che sono ancora in coso. Inoltre i set già allestiti per la terza stagione sono già pronti ad ospitare le riprese della quarta, con minime modifiche necessarie per l’inizio della produzione della nuova stagione.

Le condizioni determinate dalla pandemia di Covid-19 hanno rallentato il progetto, come per tutte le altre produzioni audiovisive, ma l’auspicio è quello che le riprese di Cobra Kai 4 possano partire già entro il mese di gennaio 2021 per poi concludersi in primavera, presumibilmente entro aprile.

Il co-creatore e produttore esecutivo Josh Heald ha confermato a PopCulture.com i piani per l’inizio della produzione di Cobra Kai 4 questo mese.

Ma non c’è solo Cobra Kai 4 nei piani degli showrunner della serie, che hanno raccontato di avere “in programma molte altre stagioni dello show“, come confermato dal co-creatore e produttore esecutivo Jon Hurwitz.

Un orizzonte piuttosto ampio, dunque, quello di Cobra Kai, che comprende anche possibili spin-off su alcuni personaggi della saga ispirata ai film di Karate Kid. Oltre Cobra Kai 4 ed eventuali altre stagioni che Netflix vorrà produrre, infatti, gli autori guardano con interesse ad ipotesi di nuove serie ambientate nello stesso universo narrativo, che abbiano un rapporto con l’originale del tipo di Better Call Saul con Breaking Bad. “La speranza è che questi personaggi si trovino in una condizione che possa portare ad avere più storie nel corso del tempo“, ha auspicato Hurwitz.

Final day of the Season 4 writers room. 14 weeks with some of my favorite people in the world. Scripts are rolling in. Excited we’ll have everything written and polished by the time we start filming. It’s going to be another kick ass season! #cobrakai #cobrakaionnetflix pic.twitter.com/a5xBaZcOLZ