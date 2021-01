Qualcuno ha già iniziato la maratona di The Undoing Le Verità non Dette mentre altri lo faranno solo questa sera quando la serie inizierà ad andare in onda su Sky Atlantic con tutti e sei i suoi episodi, fatto sta che la curiosità è tutta concentrata su Matilda De Angelis, l’attrice italiana protagonista prima come cam girl e poi addirittura come amante del personaggio interpretato da Nicole Kidman. Le sue scene di nudo convinceranno sicuramente il pubblico italiano così come hanno fatto con quello americano ma in molti non conoscono l’attrice che nel 2021 diventerà protagonista assoluta al cinema e in tv.

Nelle scorse settimane è stato già fatto il suo nome insieme al resto del cast di Leonardo, la serie tv Rai sul genio italiano, ma anche in quello di Un Drago a Forma di Nuvola, il nuovo film di Sergio Castellitto.

Fino ad allora, però, Matilda De Angelis sarà la protagonista italiana di The Undoing Le Verità non Dette e non solo. L’attrice classe 1995, è nata a Bologna e si è diplomata nel 2014 al liceo scientifico. Il suo primo amore è stata la musica visto che a 11 anni ha imparato a suonare il violino e la chitarra e due anni dopo ha composto le sue prime canzoni. Tre anni dopo, a sedici anni, era già cantante nel gruppo musicale Rumba de Bodas. Nel 2014 si presenta ad un provino per un film con Stefano Accorsi e Matteo Rovere la sceglie per il ruolo della protagonista femminile nel film Veloce come il vento. Da lì in poi arrivano i primi riconoscimenti, nel 2016 arriva il premio come miglior rivelazione e il Premio Guglielmo Biraghi e viene candidata come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Prende parte anche al film Youtopia e Una Famiglia.

Per gli amanti delle fiction italiana, Matilda de Angelis è stata Ambra in Tutto può succedere e nel 2018 ottiene il ruolo principale nel film per la tv prodotto dalla Rai I ragazzi dello Zecchino d’Oro vestendo i panni di Mariele Ventre. Da lì alle scene di nudo in onda nella miniserie con Nicole Kidman il passo non è stato breve ma sicuramente il suo ruolo da cam girl è opposto a quello ottenuto per Rai1.