Esce oggi Allenamento #4 di Capo Plaza, il nuovo singolo inedito dell’artista che anticipa l’album in programma per il 22 gennaio con Warner Music.



In concomitanza con l’uscita del nuovo pezzo, Capo Plaza ha annunciato anche la tracklist e i featuring che troveremo all’interno del suo prossimo disco ricco di collaborazioni europee.



Ci sarà un featuring con Sfera Ebbasta nell’album Plaza, atteso per il 22 gennaio: sarà l’unica collaborazione italiana ma non l’unica del disco. In Plaza troveremo collaborazioni americane ed una collaborazione tedesca (con Luciano).

Gli artisti americani coinvolti da Capo Plaza sono invece Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie e Lil Tjay, svelati dopo la condivisione di alcuni indizi.

16 sono i brani di Plaza con tre featuring americani, uno tedesco e uno italiano: c’è tanta attesa per il nuovo disco di Capo Plaza prodotto da Ava e Mojobeatz. Intanto oggi esce il nuovo singolo, Allenamento #4, che Capo Plaza ha raccontato in un video condiviso sui social.

“La serie allenamento nasce dall’idea di fare un paio di pezzi come sequel; dall’1 è nato il 2, dal 2 è nato il 3, dal 3 è nato il 4. Mi hanno aiutato molto gli “Allenamento” perché mi hanno formato come artista”, sono le parole del rapper che per i progetti di “Allenamento” si è lasciato ispirare dai rapper francesi che sono soliti titolare ogni episodio con un titolo contenente un hashtag seguito da un numero.

In Allenamento #4 di Capo Plaza c’è anche un riferimento a Moonwalk di Michael Jackson ma non è l’unico personaggio noto ad apparire nel testo. Dai Flintstones a Kobe Bryant e Forrest Gump non sono poche le similitudini in chiave rap che ascolteremo in radio da oggi.

Tracklist Plaza

Track 1 Plaza VVS feat. Gunna Allenamento #4 Fiamme alte Demonio feat. Sfera Ebbasta Street OMG Richard Mille feat. Lil Tjay No stress feat. A boogie wit da Hoodie Non fare così Ferrari feat. Luciano Pochette Successo Tevez Ultimo banco

Testo di Allenamento #4 di Capo Plaza

Ora inizio

Mi vogliono solo perché ho vinto

Una pecora nera per la mia famiglia

Mille di casini da bimbo

Credi che fingo, è lungo il mio libro

Addosso pietre alla Flintstones

Sul palazzo più alto alla King Kong

Corri forte, amo correre il rischio, mula, mula, eh

I tuoi amici fanno i criminali ma alle dieci sono tutti quanti a letto

Sto pensando a fare solo pesos

Col tuo pezzo mi viene il rigetto

Il mio frero deve lavorare, quindi taglia borse con un taglio netto

Plaza baby, faccio il palonetto

Tu il moonwalk come Michael Jackson

Ah, ballin

Tiro da tre alla Kobe Bryant, oh man

Con me hai sbagliato e chi sbaglia paga

Sopra sti rapper è una sfilata

Tu scambi sangue con marmellata

Metto le Maison Margiela sul tavolo

Otto commando, sono bello carico

Avevo quattro fisso in matematica

Ora ho più numeri di un matematico,

Adios

Mi manda fuori se è la città

Plaza è il mio nome tu un maricon

Corro dalle guardie alla Forrest Gump

L’ho fatto per la sete

No, non fare mai nomi

Ho mille di nemici

Ma c’ho gli amici buoni

L’ho fatto per i money

Non mi basta la fama

Plaza ha in testa i milioni

È un testa a testa con la vita

No, non è finita, passa passa, dove è buio

Mio fratello mata quell’intruso

Svelto attento se passa qualcuno

Riso con la soia, guacamole

Mangio pasta, pesce e pure pesce crudo

Mo Salerno sta sopra quella mappa

Non è grazie al tuo fottuto c*lo

Plaza, il mio fottuto disco, vi ho già crocifisso

È finita la pacchia

Un vero boss no, non parla

Fa tutto in silenzio, non segue la massa

Ed ora firmo due milioni e mezzo

Mi cambia la vita, a te cambia la faccia

E lei non mi guarda se passa

Le ho fatto del male, pensavo ad un’altra

Ti chiami fenomeno

Tu mi sembri la mia replica

Più soldi più problemi trovano

Meglio mi scrivi su Telegram

Qua parte quattro e sono comodo

Da quella panchina alla serie A

Allenamento, duri poco bro

Fuori pure quando nevica