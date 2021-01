Lo scorso autunno era stata la protagonista Nicole Kidman a suggerire che vi fosse in cantiere una sceneggiatura per Big Little Lies 3, lasciando perlopiù perplessi quanti già avevano guardato a fatica la seconda stagione. Pare però che il progetto si sia arenato, e forse è un bene.

A rendere impossibile la produzione di Big Little Lies 3, peraltro, sono proprio gli impegni della Kidman e delle altre protagoniste. Non è detto che la terza stagione sia già stata completamente archiviata, ma certamente ad oggi non è in programma per l’impossibilità di riunire il cast.

Lo showrunner David E. Kelley, che già all’epoca non aveva commentato i rumors fatti circolare dalla Kidman, ha confermato a TVLine che non ci sono affatto le condizioni per realizzare Big Little Lies 3, perché gli impegni del cast sono tali da non permettere una pianificazione delle riprese che sia poi attuabile concretamente: “Non sono sicuro che possa logisticamente essere realizzata perché tutti sono molto occupati“. Tuttavia, il fatto che sicuramente non vi sia modo di produrre una terza stagione adesso (“non certo subito” ha aggiunto Kelley), non esclude che in futuro si possa ripescare l’idea di Big Little Lies 3: “Più avanti? Può darsi” ha chiosato il produttore esecutivo, che tiene conto realisticamente della fattibilità del progetto.

Per sua stessa ammissione, l’idea alla base della sceneggiatura di Big Little Lies 3 a cui aveva accennato precedentemente la Kidman “non è andata molto lontano” e il fatto di avere tre attrici impegnate altrove non rende semplice lo sviluppo di una nuova stagione: “La stessa Nicole ha circa cinque progetti in programma“, ha osservato Kelley, ricordando i tanti impegni dell’attrice tra cui il prossimo adattamento per Hulu di Nine Perfect Strangers, ma anche Reese Witherspoon e Zoë Kravitz, oltre alle altri interpreti della serie Laura Dern e Shailene Woodley, sono su altri set. “Amiamo così tanto lo spettacolo e i personaggi, che nessuno di noi ha rinunciato all’idea di riunire la banda” ha asserito infine Kelley, che però non sembra molto convinto di poterci riuscire.

E alla luce dell’accoglienza riscossa dalla seconda stagione non sarebbe necessariamente un male se Big Little Lies 3 non vedesse la luce. Intendiamoci, in termini di numeri la serie è stata un successo negli Usa, ma il secondo capitolo non ha convinto né entusiasmato nemmeno chi aveva amato la prima stagione.

Big Little Lies 2 è risultata una forzatura rispetto ad un racconto soap/thriller che sarebbe stato molto più forte se fosse rimasto nel formato della miniserie. Un sequel a lentissima combustione (come la prima stagione, certo, ma senza il climax finale della scoperta dell’identità della vittima) che è risultato deludente e a tratti noioso, a causa di una trama ridotta all’osso per gran parte degli episodi e un conseguente effetto diluizione che non ha fatto altro che trascinare l’intreccio fino ad un finale non all’altezza del precedente. Certo, il fatto che Meryl Streep si sia unita ad un cast già stellare ha reso estremamente piacevoli alcuni momenti dello show anche a prescindere dalla sensazione generale lasciata dall’intera stagione (come non restare colpiti da Nicole Kidman che schiaffeggia Meryl Streep nell’episodio numero 4?), ma la considerazione più immediata resta quella di aver assistito ad un’operazione non necessaria, fatta solo per cavalcare l’onda del successo del momento, che poteva tranquillamente non essere realizzata. E sulla base di questa esperienza, potremmo davvero non sentire affatto la mancanza di Big Little Lies 3.