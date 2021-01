Si registra un inizio di mattinata un po’ anomalo con problemi Google Meet quest’oggi 8 gennaio. Il servizio di Mountain View non funziona a dovere per alcuni utenti in questo secondo venerdell’anno 2021. In questa prima parte di giornata, dunque, il disservizio interessa maggiormente gli studenti alle prese con le videolezioni in questo periodo caratterizzato dalla didattica a distanza al posto delle lezioni in presenza a scuola.

C’è da dire però che non siamo al cospetto di un vero e proprio down del servizio. I problemi Google Meet odierni si stanno manifestando per un numero non importante di utenti, almeno al momento di questa pubblicazione. Eppure le anomalie ci sono e sono fastidiose per chi, soprattutto studenti ma anche lavoratori utilizzano le video call di gruppo per diverse esigenze. La situazione esatta dei malfunzionamenti, è monitorata costantemente dal servizio Downdetector che, per il momento, riporta decine di segnalazioni.

I problemi Google Meet di questa giornata hanno una portata decisamente più contenuta rispetto a quelli che si sono verificati alla fine dello scorso dicembre, quando tutti i servizi Google sono andati praticamente in tilt. Si spera dunque che la situazione possa rientrare nel giro di poco tempo. Al momento non si raccolgono feedback ufficiali relativi alla natura delle anomalie da parte di Google e dunque è difficile ipotizzare il perché del disservizio in atto.

Aggiornamento 08:55 – I problemi Google Meet odierni, per fortuna, continuano ad essere contenuti e non diffusi. La maggior parte degli utenti riesce ad entrare nelle videolezioni o altre sessioni senza difficoltà, Un certo numero di utenti, tuttavia, continua a non poter fruire di specifiche sessioni, non riuscendo ad accedere alla piattaforma con le consuete modalità, apparentemente senza motivo. Intanto, le segnalazioni di anomalie sul sito Downdetector superano il centinaio, sempre al momento di questo ulteriore update dell’articolo.