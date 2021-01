Arriva Marvel Studios Legends su Disney+, la miniserie realizzata dalla casa delle meraviglie incentrata sui personaggi del Marvel Cinematic Universe più famosi. Dopo un anno di assenza, lo studio torna a proporre nuovi contenuti agli appassionati del genere, a cominciare da oggi, 8 gennaio.

Marvel Studios Legends su Disney+ è stato annunciato a sorpresa il mese scorso durante gli Investor Day. Il progetto esamina individualmente eroi e cattivi attraverso i loro migliori momenti del MCU, tracciandone i legami e mostrando anticipazione delle future serie televisive che usciranno sulla piattaforma della casa di Topolino.

I primi due episodi, dalla durata di 7-8 minuti ciascuno, sono incentrati sui personaggi di Wanda e Visione, che inaugurano il 2021 con la serie WandaVision, in uscita il 15 gennaio su Disney+. I brevi video mostrano il concept dei loro personaggi attraverso i film dell’universo Marvel.

Si parte con Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, destinata a diventare la potente Scarlet Witch. Il suo esordio risale a una scena dei titoli di coda di Thor: The Dark World insieme al fratello gemello Pietro Maximoff, e poi approda tra i protagonisti in Avengers: Age of Ultron. Dapprima grande avversaria dei Vendicatori, in seguito si è alleata alla squadra. Legends esplora il percorso di Wanda, le sue perdite e le sue difficoltà, fino a giungere agli eventi di Avengers: Endgame.

Il personaggio di Visione, interpretato da Paul Bettany, è nato durante Avengers: Age of Ultron. È un androide dotato di intelligenza artificiale che nel corso dei film Marvel impara a capire di più gli esseri umani e a convivere con loro, fino a sviluppare una storia d’amore con Wanda. Il suo viaggio si conclude nei tragici eventi di Avengers: Infinity War. In realtà Bettany è un veterano dell’universo Marvel. Nei film di Iron Man ha infatti prestato la voce a Jarvis, intelligenza artificiale creata da Tony Stark.

I prossimi appuntamenti con Marvel Studios Legends su Disney+ saranno di sicuro incentrati su Falcon e Winter Soldier, protagonisti della serie omonima, e ovviamente su Loki.