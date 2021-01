Con la produzione che ha affrontato diversi ritardi per via della pandemia, You 3 arriverà su Netflix nel 2021: è saltato infatti l’appuntamento con l’uscita nel periodo di Natale, nel quale erano state distribuite con enorme successo le prime due stagioni di questa serie sullo stalking e sulle relazioni tossiche.

La produzione era partita all’inizio del 2020, ma le difficoltà affrontate dalla città di Los Angeles nel contenimento della pandemia hanno imposto una pausa alle riprese. You 3 è ancora in produzione e non ha ancora una data d’uscita, ma è attesa nei prossimi mesi nel catalogo di Netflix.

Come la precedente stagione, anche You 3 sarà ambientata a Los Angeles e non più a New York, con Penn Badgley e Victoria Pedretti nei ruoli dei protagonisti Joe Goldberg e Love Quinn, affiancati da oltre 10 new entry. La trama riprenderà dal finale della seconda stagione con la nascita della loro prima figlia e il tentativo di far funzionare la relazione nonostante entrambi siano consapevoli di essere dei killer con disturbi ossessivi.

La regista della serie Silver Tree – già dietro la macchina da presa anche per Dead To Me, sempre per Netflix – ha rilasciato alcune anticipazioni su You 3 a Variety, assicurando che il fatto di aver messo al mondo una bambina “non addolcisce questa coppia“: piuttosto, Joe e Love saranno al centro di una trama che esplorerà la loro relazione tossica ad uno stadio ulteriore, quello di sposi e genitori.

Questa stagione di You è folle. È così divertente e avere una coppia al posto di guida anziché Joe è semplicemente l’ingrediente per rendere questa stagione interessante e imprevedibile in un modo che nessuno potrebbe mai immaginare. È stato un lampo di genio di Sera Gamble aggiungere questo ingrediente, quindi direi che esplora il matrimonio, la genitorialità e le relazioni, così come tutti i temi e il romanticismo che la stagione precedente aveva trattato in un modo che è delizioso e scioccante.

Il dubbio che questa descrizione di You 3 fa sorgere immediatamente è che la serie non si sia liberata del suo difetto più grande, quello di far interagire il registro da commedia romantica con quello da dramma/thriller su temi delicati come lo stalking, la violenza di genere e le relazioni tossiche, in un grosso calderone che rischia di far passare situazioni patologiche per manifestazioni d’amore.