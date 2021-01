Il nuovo album di Vasco Rossi ha una data d’uscita ufficiale. Il Kom ha appena lanciato Una Canzone D’Amore Buttata Via per inaugurare il 2021. Il brano, infatti, è uscito al primo minuto del nuovo anno. Per presentare la sua nuova canzone il Blasco ha anche partecipato allo show Danza Con Me di Roberto Bolle, accompagnato da un balletto che ha impreziosito ulteriormente il testo toccante del brano.

Il nuovo album di Vasco Rossi

Nell’ultima ora è stata resa nota la data d’uscita del nuovo album di Vasco Rossi. La notizia è stata riportata dall’Ansa che ha raccolto le prime indiscrezioni arrivate dal Blasco sull’argomento. Il seguito ideale di Sono Innocente, uscito nel 2017, arriverà il 12 novembre 2021.

In occasione del Premio Tenco il rocker di Zocca aveva già annunciato che il nuovo album sarebbe arrivato dopo l’estate e oggi, a gran sorpresa, le agenzie di stampa hanno comunicato la data. “Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa”, ha riferito il Blasco. Tra i progetti futuri, ancora una volta, Vasco spera di tornare presto sul palco e, a questo giro, di promuovere dal vivo la sua nuova fatica discografica.

Il nuovo video

Per questa sera alle 21 si attende l’uscita del video ufficiale di Una Canzone D’Amore Buttata Via girato in Piazza Maggiore a Bologna, una location simbolo per il rocker di Zocca che a più riprese ha raccontato che in quel luogo tenne il suo primo concerto. Ancora una volta Vasco Rossi conquista le attenzioni di un 2021 in cui lo vedremo tornare con nuova musica per l’attesissimo nuovo album.

Per il Blasco sarà il 18° disco in studio. Per il momento non è dato conoscere altre informazioni sul nuovo album di Vasco Rossi, sia per i titoli delle altre tracce sia per la presenza di eventuali ospiti, ma questi dettagli potrebbero emergere questa sera nel corso della presentazione del nuovo video.