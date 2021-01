Le cose si mettono per il verso giusto per i Samsung Galaxy S10 per quanto riguarda la ricezione di Android 11 con One UI 3.0. Come riportato da ‘SamMobile‘, le novità sono relative alla versioni Exynos dei Samsung Galaxy S10e e S10 5G, nonostante la distribuzione sia estesa anche alle restanti varianti, Samsung Galaxy S10 e S10 Plus. Le prime segnalazioni sono arrivate dalla Svizzera, dove la distribuzione sembra essere partita ormai da qualche ora. Il roll-out si estenderà presto ad altri Paesi europei (l’Italia non farà eccezione, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo).

Il passaggio ad Android 11 di tutta la serie dei Samsung Galaxy S10 (proprio ieri vi avevamo parlato della ricezione dell’aggiornamento da parte dei Samsung Galaxy S10 Lite nel nostro territorio), il cerchio dei dispositivi aggiornati all’ultima release dell’OS mobile di Google si allarga ancora di più, coinvolgendo da vicino i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, i Galaxy Z Flip (anche 5G), tutta la gamma dei Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra (anche FE), i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. La build G97xFXXU9ETLJ introduce la patch di sicurezza di gennaio 2021, e tutte le novità che contraddistinguono Android 11 e la personalizzazione della One UI 3.0, che ci sembra anche inutile stare qui a ricordare dopo tutte le volte in cui ne abbiamo parlato in passato e fino a poco tempo fa.

Ad ogni modo, il colosso di Seul sta rispettando le tempistiche che si era prefissato per l’omologazione dei propri dispositivi alla più recente versione di Android: l’ultimo telefono che compirà il grande passo dovrebbe essere il Samsung Galaxy A10 a luglio prossimo, chiudendo il cerchio. Detto questo, non possiamo che accogliere con entusiasmo l’arrivo di Android 11 per tutta la serie dei Samsung Galaxy S10, che comprende tra le proprie fila ben quattro dispositivi.