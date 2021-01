Non si arresta il grande successo di TikTok, app cinese che ormai spopola non solo tra giovani e giovanissimi ma anche tra gli utenti più adulti, che ne apprezzano ironia e facilità di utilizzo. E che consente di stupire il proprio seguito con feature ed effetti sempre all’avanguardia. Non a caso, si è recentemente arricchita di una golosa novità pensata per sfruttare una delle caratteristiche principali di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

In particolare ci riferiamo alla realtà aumentata implementata nelle edizioni top gamma dei nuovi melafonini grazie al sensore LiDAR – simile a quelli utilizzati nelle vetture a guida autonoma -, e che ha permesso a TikTok di lanciare per l’appunto il suo primo effetto in AR. Ad oggi le applicazioni di terze parti che fanno uso di questa tecnologia voluta da Apple per i suoi device mobile sono ancora poche: tra i grandi nomi figurava solo Snapcaht, a cui oggi si aggiunge il social video del momento. L’annuncio è arrivato dalla pagina Twitter ufficiale dell’applicazione dagli occhi a mandorla, come potete verificare anche voi nel tweet poco più in basso in questo stesso articolo:

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta — TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021

Il primo effetto in realtà aumentata di TikTok per iPhone 12 Pro e Pro Max arriva in concomitanza con i festeggiamenti per il nuovo anno. Sempre con il video postato su Twitter, scopriamo che si tratta di una palla stroboscopica da discoteca in pieno stile anni ’70, che va ad esplodere dopo il classico conto alla rovescia – in questo caso di cinque secondi – in una pletora di coriandoli con la scritta 2021 ad invadere la nostra stanza. Per chi non lo sapesse, la tecnologia LiDAR degli ultimi iPhone riesce a misurare con una certa precisione il tempo impiegato dalla luce per raggiungere un oggetto nello spazio e rifletterlo, consentendo così al dispositivo di comprendere meglio il mondo che lo circonda. Obiettivo è quello di creare esperienze di realtà aumentata ancora più coinvolgenti che in passato.