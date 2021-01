Buone notizie quelle che arrivano dalla Cina in queste ore, dove otto smartphone Huawei sono praticamente pronti al test sul campo di una funzione importante come Flash File Transfer. Si tratta di un valore aggiunto di cui vi ho già parlato di recente e, non a caso, risulta molto atteso. Cerchiamo di capire quali modelli siano attualmente coinvolti, in attesa che dal produttore asiatico arrivino le prime informazioni in merito anche per l’Italia ed il resto d’Europa, visti i vantaggi annessi all’aggiornamento in questione.

Cosa succede con Huawei e Flash File Transfer

In particolare, Huawei ha iniziato a rilasciare la nuova funzione chiamata “Flash File Transfer”, cui è stato aggiunto anche il sistema di pagamento intelligente. Secondo quanto riportato da una fonte come Huawei Central oggi 7 gennaio, sembrerebbe che la novità riguardi al momento gli utenti che hanno deciso di puntare sulle serie P40 e Mate 30. Almeno per quanto riguarda il pubblico che in precedenza aveva deciso di registrarsi in precedenza per il beta test di EMUI 11.

Nello specifico, bisogna concentrarsi su device specifici come i vari Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro +, Mate 30 (4G), Mate 30 Pro (4G), Mate 30 (5G), Mate 30 Pro (5G) e Mate 30 RS Porsche Design. Per tutti coloro che ancora non sanno di cosa si parli, Flash File Transfer è un progetto reso ufficiale lo scorso 30 ottobre. In quel caso, Huawei ha rivelato un nuovo sistema di trasferimento di file flash insieme alla serie Huawei Mate 40, che supporta il trasferimento di documenti di grandi dimensioni a 305 Mbps. Dunque, ad alta velocità e a lunga distanza, aumentando la dimensione massima del file a 400 GB.

Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più a proposito di questo progetto Huawei, considerando le enormi aspettative che ci sono in questo periodo sulla funzione invocata da più parti.