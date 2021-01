Ci si chiede quanto ancora ci vorrà per il recupero Osimhen, risultato, peraltro, positivo al Coronavirus al rientro a Napoli dalla Nigeria (dove ha festeggiato il suo compleanno senza rispettare le misure di distanziamento sociale, cosa per la quale si è subito scusato con la società, il tecnico ed i compagni di squadra). Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, non si conoscono ancora i tempi di recupero Osimhen, proprio alla luce della sua positività. Si dovranno poi valutare le condizioni della spalla, il cui infortunio lo aveva costretto a volare in Belgio a metà novembre per un’intensiva seduta di riabilitazione.

Se sul recupero Osimhen c’è ancora molto poco da dire (potrebbe restare fuori per tutto il mese di gennaio, per poi rientrare un po’ alla volta per ritrovare la condizione migliore, anche se è ancora presto per poterlo affermare), le notizie positive arrivano da Dries Mertens, che potrebbe tornare a disposizione di Gattuso la prossima settimana, in occasione del match lunch delle 12.30 in programma domenica 17 gennaio contro la Fiorentina. Il belga potrebbe anche accelerare i tempi ed essere già in panchina per la partita che domenica che vedrà impegnati gli azzurri ad Udine contro la squadra di Luca Gotti.

Speriamo in una prestazione più convincente da parte di tutta la squadra, che ha sprecato enormemente finendo poi beffata dallo Spezia nel turno infrasettimanale andato in scena ieri 6 gennaio (la partita è finita per 1-2 in favore dei ragazzi di Italiano). Le assenze di Osimhen, Mertens e Koulibaly, per quanto importanti, non possono essere una giustificazione valida per lo scarso mordente che ha contraddistinto la partita dei partenopei (troppo poco efficaci sotto porta, volendo essere buoni). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.